VIDEO Vacanta de Paste ar putea fi prelungita. Modificari decise in privinta evaluarii nationale 2021

- Suntem intr-o situatie in care este nevoie de decizii care sa produca cat mai putine perturbari la nivelul sistemului. Ramanem consecventi principiului conform caruia scolile trebuie sa se inchida ultimele. Nu consideram indreptatita o decizie care sa inchida scolile si sa lase deschise alte locatii in care respectarea regulilor se face mai putin riguros decat in scoli - Am semnat si transmis spre semnare Ministerului Sanatatii ordinul de ministru comun prin care se va inlocui sintagma "depasirea pragului de 6 la mie" cu sintagma i"ntrare in carantina".- Apreciez ca s-a gasit aceasta intelegere. Simularile se vor derula atat pentru examenul de bacalaureat . Astazi am avut o prezenta de aproape 109.000 elevi din clasele terminale. Ieri am avut o prezenta de aproape 113.000, de 80%. O dovada clara de interes.- Simularile se vor derula pana in 31 martie in toate localitatile care nu o sa fie carantinate, chiar daca este depasit pragul de sase la mia de locuitori.- Am propus o serie de modificari in structura anului scolar: vacanta de primavara prelungita, incepand cu data de 2 aprilie, pana pe data de 4 mai.- Examenul national de bacalaureat se pastreaza la datele planificate, cu prezenta fizica , intre 28 iunie si 1 iulie probele scrise.- Am pastrat datele pentru evaluarile la clasele a IV-a si a VI-a.