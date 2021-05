Ministerul Educatiei renunta la ideea testelor rapide de saliva in scoli. De ce a fost luata aceasta decizie

Anterior, Sorin Cimpeanu sustinuse inlocuirea testelor cu exudat faringian deoarece parintii refuza folosirea lor, pe motiv ca ar fi invazive."Trebuie sa recunosc, chiar daca am fost un sustinator pentru utilizarea oricaror mijloace de testare in scoli , in urma materialului trimis de la INSP, testele noninvazive ar trebui sa fie confirmate prin teste antigen rapide, prin teste invazive, mai apoi validate prin PCR", a declarat ministrul Educatiei."Inteleg ca acest lucru ar ingreuna procesul, coroborat cu faptul ca aceste teste noninvazive conform metodologiei care nu prevede posibilitatea de a contabiliza la nivelul ratei de infectare generala rezultatele confirmate prin teste noninvazive, faptul ca aceste teste de saliva nu ar fi contabilizate in calcului ratei de infectare - si stim cate discutii au fost pe modalitatea de calcul a ratei de infectare - sunt nevoit sa recunosc ca ar putea sa genereze o confuzie la nivelul calculului ratei de infectare", a completat oficialul.