Tinerii din Romania, pe ultimul loc in Uniunea Europeana la competente digitale

In Estonia, Lituania si Olanda, procentajul este de 93%, iar in Grecia de 92%.Competentele digitale sunt necesare pentru a putea urma cursuri online, o situatie care a devenit evidenta in ultimele luni cand multi tineri nu au putut merge la scoli universitati sau alte institutii de pregatire din cauza masurilor de izolare asociate cu pandemia de COVID-19.Adunarea Generala a ONU din noiembrie 2014 a decis ca la 15 iulie sa fie marcata Ziua mondiala a competentelor tinerilor. In prezent, in lume sunt 1,2 miliarde de tineri cu varste intre 15 si 24 de ani, insemnand 16 procente din populatia globala.