Topul scolilor generale din Romania, dupa Evaluarea Nationala 2020. Ce medii de admitere la liceu au obtinut elevii

Top 10 scoli generale din Romania dupa Evaluarea Nationala 2020

1. Colegiul National "Andrei Saguna" Brasov

Medie admitere 2020 - 9,74

Medie absolvire 2020 - 9,88

2. Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" Bucuresti

Medie admitere 2020 - 9,74

Medie absolvire 2020 - 9,88

3. Colegiul National "Unirea" Focsani

Medie admitere 2020 - 9,71

Medie absolvire 2020 - 9,88

4. Colegiul National "Constantin Diaconovici Loga" Timisoara

Medie admitere 2020 - 9,68

Medie absolvire 2020 - 9,76

5. Colegiul National "Emil Racovita" Cluj-Napoca

Medie admitere 2020 - 9,66

Medie absolvire 2020 - 9,73

6. Colegiul National "Gheorghe Lazar" Bucuresti

Medie admitere 2020 - 9,63

Medie absolvire - 9,91

7. Colegiul National "Mihai Eminescu" Satu Mare

Medie admitere 2020 - 9,63

Medie absolvire 2020 - 9,89

8. Colegiul National "Dr. Ioan Mesota" Brasov

Medie admitere 2020 - 9,62

Medie absolvire 2020 - 9,76

9. Colegiul National "Vasile Alecsandri" Galati

Medie admitere 2020 - 9,62

Medie absolvire 2020 - 9,88

10. Colegiul National "Grigore Moisil"

Medie admitere 2020 - 9,61

Medie absolvire 2020 - 9,84

Topul se schimba in fiecare an, dar numele mai multor scoli prestigioase se regaseste in clasament de fiecare data.In functie de media de admitere la liceu pe care au obtinut-o elevii dupa Evaluarea Nationala 2020, cateva unitati de invatamant din toata Romania au intrat in top 10.