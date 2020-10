17 scoli din Capitala trec de la scenariul verde direct la cel rosu

Sefa Inspectoratului Scolar Bucuresti, Roxana Cercel, a anuntat ca mai multe scoli din Bucuresti vor trece din scenariul verde in scenariul rosu."Este vorba despre 17 scoli care au trecut din scenariul verde in scenariul rosu pentru 14 zile", a declarat aceasta la Digi24.Roxana Cercel mai sustine ca, la trecerea de la un scenariu la altul, se fac evaluari in randul elevilor. "Se presupune ca adultii respecta regulile de protectie sanitara, poarta masca, pastreaza distanta, iar asta inseamna ca ei nu sunt un pericol pentru copii".Potrivit News.ro, cele 17 scoli care au cerut sa treaca in scenariul rosu sunturmatoarele:1. Colegiul National de Informatica Tudor Vianu, Sectorul 12. Liceul Teoretic Biligv Miguel de Cervantes, Sectorul 13. Colegiul National Spiru Haret, Sectorul 24. Colegiul National Emil Racovita, Sectorul 25. Colegiul National Mihai Viteazul, Sectorul 26. Scoala Gimnaziala Cezar Bolliac, Sectorul 37. Liceul Teoretic Dante Alighieri, Sectorul 38. Scoala Gimnaliziala nr. 175, Sectorul 39. Colegiul National Gheorghe Sincai, Sectorul 410. Scoala Gimnaziala nr. 79, Sectorul 411. Scoala Gimnaziala nr. 97, Sectorul 412. Scoala Gimnaziala, nr. 194, Sectorul 413. Scoala Gimnaziala International Premiul School of Bucharest, Sectorul 414. Scoala Gimnaziala Principesa Margareta, Sectorul 515. Scoala Gimnaziala nr. 150, Sectorul 516. Scoala Gimnaziala Regina Maria, Sectorul 617. Scoala Gimnaziala nr. 117, Sectorul 6Totodata, alte 12 scoli au solicitat sa treaca in scenariul galben:1. Scoala primara Teddybar, Sectorul 12. Colegiul National Scoala Centrala, Sectorul 23. Scoala Gimnaziala Speciala pentru Deficiente de Vedere, Sectorul 24. Scoala gimnaziala Leonardo da Vinci, Sectorul 35. Scoala Gimnaziala Nicolae Labis, Sectorul 36. Scoala Gimnaziala Speciala nr. 3, Sectorul 47. Scoala Gimnaziala Mirceal Santimbreanu, sectorul 58. Scoala Gimnaziala nr. 280, Sectorul 59. Gradinita nr. 178, Sectorul 510. Gradinita nr. 245, Sectorul 511. Scoala Gimnaziala nr 143, Sectorul 512. Colegiul Economic Viilor, Sectorul 5Astfel, 17 unitati de invatamant din Bucuresti au cerut trecerea in scenariul rosu, iar 12 in cel galben, au declarat surse ale institutiei, pentru sursa citata.