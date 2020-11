UBB a lansat o platforma online unde alegatorii pot sa compare programele electorale ale partidelor care candideaza la alegerile parlamentare

"Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii (FSPAC) din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca a lansat Busola electorala 2020 - o platforma online care permite oricarui alegator din Romania sa isi compare preferintele politice cu programele partidelor care concureaza in alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020.Busola electorala 2020 poate fi accesata gratuit (busolaelectorala.ro), fiind un proiect derulat sub coordonarea Centrului Cultural si Academic Olandez si a Centrului de Cercetare in Comunicare si Inovare Sociala din cadrul UBB Cluj, in parteneriat cu institutul Kieskompas din Amsterdam", se arata intr-un comunicat trimis, miercuri de UBB.Aceiasi parteneri au colaborat si la Busola electorala pentru alegerile parlamentare din 2016, proiect care a atras peste 50.000 de utilizatori."Busola electorala 2020 este al doilea proiect dezvoltat in acest an de specialistii UBB Cluj in colaborare cu specialisti din alte tari europene, precum Olanda si Germania. Primul proiect de acest tip "busola electorala" a fost Trump-metrul, un instrument care le permitea romanilor sa afle de care dintre principalii candidati la functia de presedinte al SUA ( Donald Trump sau Joe Biden ) sunt mai apropiati din punctul de vedere al orientarilor si optiunilor politice. Trump-metrul s-a bucurat de un succes remarcabil, fiind accesat, in doar cateva zile, de peste 10.000 de romani", se mai arata in comunicat.Rezultatele detaliate ale Trump-metrului pot fi gasite aici Citeste si: MAE a inaintat catre AEP propunerea de organizare a 748 de sectii de votare in strainatate, pentru alegerile parlamentare