Extraordinara poveste a unui elev de la Colegiul Ion Luca Caragiale din Ploiesti care a fost admis la Universitatea Harvard

Doi elevi romani, admisi la Harvard

Rares Avram, elev in clasa a XII-a la profilul Matematica Informatica a fost unul din cei 747 de elevi admisi la Universitatea Harvard pentru anul universitar 2021/2022, desi 10.000 de candidati din toata lumea au depus aplicatii."Rares Avram a fost pasionat de Informatica inca din clasa a V-a, fiind elevul doamnei profesor Daniela Lica. A participat la 6 editii consecutive ale Olimpiadei Nationale de Informatica, pana in clasa a X-a inclusiv, obtinand mai multe medalii. La sfarsitul clasei a IX-a, a fost unul dintre reprezentantii Romaniei la Competitia Internationala Mathematical Grammar School Cup Belgrade, unde a obtinut medalia de argint la Informatica si medalia de bronz la disciplinele Matematica si Fizica. A fost unul dintre fondatorii echipei de robotica infO (1) Robotics a Colegiului National "Ion Luca Caragiale" Ploiesti, cu care a obtinut numeroase premii la campionatul national de robotica BRD FIRST Tech Challenge Romania, in cele 2 sezoane de participare", precizeaza Inspectoratul Scolar."De asemenea, in contextul situatiilor create de pandemie , echipa a confectionat viziere de protectie cu ajutorul imprimantelor 3D, donand peste 2.400 de astfel de obiecte catre 30 de unitati medicale de pe raza judetului Prahova", se mai arata in comunicat.Pentru promotia curenta, au fost acceptati pentru a incepe cursurile la aceasta universitate doar 2 elevi romani, rata globala de acceptare fiind de doar 7%. Dintre cei 747 de candidati acceptati, doar 91 provin din afara Statelor Unite, din 67 de tari ale lumii.