Un profesor din Sibiu le preda din sala de clasa elevilor aflati acasa: "Cred ca sunt singurul din judet. Mi s-ar parea normal ca scolile sa fie lasate deschise"

Acum, cand scolile sunt inchise pentru elevi , profesorul vine la scoala. "Eu, directorii, contabila, administratorul, femeia de serviciu suntem in scoala", declara dascalul."Foarte apropiat de elevi", "indragit", "cu vocatie", "admirabil" sunt cuvintele pe care le spun colegii si parintii despre domnul profesor, iar elevii spun ca sunt tratati cu respect de Nicolae Petru Grozav, aflat de 40 de ani la catedra.Lucreaza in invatamant din 1981, iar la Colegiul "Octavian Goga" preda din 1991."Este unul dintre cei mai indragiti profesori de catre elevi si unul dintre colegii nostri foarte dragi", a declarat directorul Colegiului, Laura Dumitru."La scoala la care invata fiul meu cel mare, Colegiul National "Octavian Goga", in conditiile in care suntem tot orasul in scenariul rosu - deci scoala exclusiv online, profesorul de Geografie isi tine orele din sala de clasa, scrie pe tabla si lucreaza cu harta, ca si cum elevii ar fi fizic in clasa, ei participa la ore si elevii chiar sunt incantati si atenti-lucru care nu se intampla la toate orele... Mi se pare admirabil, sa te imbraci, sa parcurgi drumul pana la scoala si sa te asezi in fata elevilor fara sa fii obligat, cand poti sa te asezi simplu in fata laptopului si doar sa bifezi ora!", spune un parinte.A decis sa predea in continuare de la catedra si nu de acasa pentru ca lucreaza foarte mult cu harta si a considerat ca este mult mai util pentru elevi sa le transmita lectiile din scoala, afirma directoarea Colegiului.Nicolae Petru Grozav a ales sa mearga la scoala in pandemie pentru ca ii este mai comod sa predea asa. "Cred ca sunt singurul din judet. Am harti foarte mari si, in plus, am tabla. Sunt obisnuit sa le scriu pe tabla, sa le fac scheme. Si nu stapanesc atat de bine tehnologia asta moderna precum colegii mei mai tineri. Ma descurc, dar prefer sa predau din clasa. Si acolo e calculator, camera...".In privinta invatamantului online, dascalul crede ca "are o oarecare eficienta" daca este luat in serios de ambele parti."Este o alternativa. Daca este luat in serios, are o oarecare eficienta, insa niciodata nu poate inlocui scoala fata in fata. Nici teste nu pot fi date ca inainte, nici nu putem vedea elevii. Eu ii solicit tot timpul, ii intreb, chiar ii ascult pe note, dar este mai greu, este si un decalaj intre ce vorbesc eu si ce spun ei, pierdem timp. Nu mi se pare o alternativa viabila pentru viitor. De fapt, au incercat austriecii cu ani in urma, cu tehnologie avansata, dar au renuntat pentru motivul foarte simplu ca nu au contact cu elevii. Se pierde un element esential in relatia noastra", marturiseste el.Nu ii place sa se laude, insa intrebat care e secretul sau, cum ii atrage pe copii catre geografie, Nicolae Grozav spune ca pune accent pe latura educativa nu pe cea instructiva."Latura educativa este mult mai importanta pentru ca materia poate fi invatata si din manual sau de pe internet. Pe cand, modelul pe care-l ofera profesorul sau ar trebui sa-l ofere nu poate fi inlocuit. Simpla prezenta a omului in clasa, gestica lui, felul cum se adreseaza, respectul pe care-l acorda elevilor pentru ca la randul lui sa beneficieze de respect.... Este vorba de multa experienta. Ma opresc, ii intreb ceva, abat discutia, poate de la lectie, dar ii tin aproape", este metoda sa.Cu rezultate remarcabile anuale la Olimpiade, faza pe judet sau nationala, profesorul spune ca ii pare rau ca anul acesta nu va putea pregati elevi, competitiile fiind anulate.Membru in Consiliul Consultativ al profesorilor de Geografie, for care analizeaza dosarele de gradatie de merit, Nicolae Petru Grozav spune: "A fost discutata problema olimpiadelor si am fost de acord toti ca elevii ar putea sa le sustina online pentru ca se descurca bine cu calculatorul insa Ministerul Educatiei a decis altfel. In fiecare an am luat premii I pe judet si calificari pe tara. Imi pare rau. Este foarte multa munca pentru pregatirea olimpicilor. Dar si aici experienta si disponibilitatea dascalului sunt esentiale, sa vrei sa lucrezi cu elevul. Oricat ar fi elevul de bun, va spun cu mana pe inima, fara o pregatire suplimentara indrumata de profesor, nu reuseste sa faca performante mari".Referitor la scoala online, profesorul subliniaza ca este un an mai special in care "facem eforturi sa fie bine"."Va dati seama ca Bacalaureatul se va da cu subiecte mai usoare, elevii nu vor mai invata atat stiind ca pretentiile nu vor fi mari, noi nu vom putea da note prea mici pentru ca imediat se revolta. Le dam anumite teme, referate, dar automat notele sunt mari. Eu n-am pomenit atatea medii de 10 ca la noi la "Goga" de cand sunt. La mine in clasa au fost patru elevi cu media generala 10. Sunt buni, intr-adevar, dar in anii 70-80 nu pomeneam atatea medii de 10".Dascalul nu pierde nici macar o ocazie de a sustine orele de curs "fata in fata"."Eu as fi preferat sa lucram fata in fata. Nu cred ca ar fi fost asa o mare problema. La clasa a XII-a au montat niste separatoare. Pai sunt zero, nu au nicio eficienta. Si elevii au spus: "Ce, ma apara pe mine asta de doua palme, cand sunt cu un cap mai inalt". Asa o ipocrizie, ne facem ca-i protejam, dar nu-i protejam absolut deloc. Daca masurile luate ar fi fost atat de eficiente, nu ar fi crescut numarul de imbolnaviri. Rezultatele sunt zero. Cu aceste masuri e ceva in neregula. Vaccinarea ar fi o solutie, imunizarea sau un tratament preventiv. Am senzatia ca sunt neputinciosi, speriati, mai ales acum cand spitalele nu mai fac fata. Nu sunt in masura, dar mi s-ar parea normal ca scolile sa fie lasate deschise. Elevii isi pierd abilitatea de a lucra, competentele".Mesajul lui Nicolae Petru Grozav pentru elevi este "sa incerce sa accepte scoala online ca pe scoala normala, sa invete, sa-si faca temele, sa discute cu profesorii". "Sa inteleaga ca este o alternativa pentru o anumita durata, sa inteleaga ca aceasta pandemie va trece, sa nu lase garda jos, sa nu incerce sa ne fenteze pentru ca noi stim, sa tina pasul", afirma profesorul.