Universitatea Babes Bolyai din Cluj, prima din Romania in educatie si cercetare economica. Ce loc ocupa la nivel mondial

Acreditare internationala

"Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, este un lider al institutiilor de invatamant superior din Romania in ramura stiintelor economice. Pozitia pe care UBB o ocupa in cele mai comprehensive si prestigioase clasamente internationale de ierarhizare valorica a universitatilor denota, totodata, calitatea educatiei si a cercetarii derulate in domeniile stiintelor economice. Astfel, conform celei mai recente ierarhizari internationale pe domenii de stiinta realizata de Quacquarelli Symonds (QS) in 2021, UBB este prezenta in topul celor mai bune 500 universitati din lume in trei domenii esentiale ale stiintelor economice: Social Sciences & Management, Business & Management Studies, respectiv Economics & Econometrics", se arata intr-un comunicat trimis, luni, de UBB.Universitatea din Bucuresti, urmatoarea din clasamentPotrivit sursei citate, in domeniul Social Sciences & Management, UBB se situeaza pe pozitia 401-450, fiind urmata, la nivel national, doar de Universitatea din Bucuresti, (pozitia 501-520). In domeniul Business & Management Studies , UBB se regaseste pe pozitia 401-450, urmata, la nivel national, doar de ASE Bucuresti (501-550).Iar in domeniul Economics & Econometrics, UBB se pozitioneaza pe locul 451-500, alaturi de ASE Bucuresti (pozitia 401-450), cele doua fiind singurele institutii de invatamant superior din Romania care se regasesc in acest clasament sectorial realizat de QS in 2021."O alta ierarhizare internationala relevanta pe domenii de stiinta este realizata de Times Higher Education (THE). Conform celui mai recent clasament facut public de THE in 2021, doar patru universitati din Romania au reusit sa intre in clasamentul global din domeniul de stiinta Business & Economics, toate pe pozitia 601+, UBB fiind printre acestea. Mai mult decat atat, UBB este cea mai bine pozitionata institutie de invatamant superior din Romania in acest domeniu, luand in considerare doi dintre indicatorii esentiali cuantificati de catre THE: citarile lucrarilor publicate (reflectand impactul si relevanta cercetarii derulate in UBB, in acest domeniu); perspectiva internationala (reflectand internationalizarea institutiei, atat din punctul de vedere al studentilor, cat si al cadrelor didactice si al relatiilor internationale alte universitatii)", se mai arata in comunicat.Incepand cu anul universitar 2018-2019, FSEGA detine acreditarea internationala din partea Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), iar in 30 iunie 2021 a devenit membru permanent cu drepturi depline al European Foundation for Management Development (EFMD), dupa un proces independent de evaluare si validare, fiind singura institutie de invatamant superior din Romania cu acest statut."FSEGA este parte a UBB din 1961, fiind infiintata initial ca o institutie independenta in 1920. Astfel, in 2021 se implinesc 101 ani de invatamant economic superior in limba romana la Cluj. In prezent, FSEGA este cea mai mare facultate din tara in ramura sa de stiinta, cu peste 9.200 de studenti inmatriculati in anul universitar 2020-2021, la toate formele si nivelurile de studii, si aproape 220 cadre didactice titulare, la care se adauga alte peste 100 de cadre didactice asociate, multe dintre acestea provenind din strainatate", se mentioneaza in comunicat.