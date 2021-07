Universitatea Bucuresti reia din toamna toate cursurile cu prezenta fizica

"Odata cu inceperea anului universitar 2021 - 2022, studentii Universitatii din Bucuresti, indiferent de nivelul de studii, sunt asteptati sa isi reia locurile ramase libere in salile de curs, atat pentru ceremoniile de deschidere si pentru activitatile didactice teoretice si practice, cat si pentru evenimente conexe si interactiunea fireasca cu colegii si cu profesorii lor.Cu exceptia cazurilor de forta majora care pot fi generate de evolutia situatiei pandemice, incepand din toamna, cursurile, laboratoarele, seminarele, stagiile de practica si celelalte tipuri de activitati didactice, precum si evaluarile si examinarile periodice, semestriale si anuale se vor desfasura fata in fata", se arata intr-un comunicat al Universitatii postat pe site-ul institutiei.O parte dintre caminele Universitatii din Bucuresti vor ramane deschise pe toata perioada verii pentru studentii care isi doresc sa ramana in Bucuresti in timpul vacantei, iar de la 1 octombrie UB va deschide toate caminele disponibile, cu exceptia situatiei in care autoritatile competente nu impun alte masuri de restrictii."Pentru a creste sansele reluarii activitatilor didactice in format fizic, dar si pentru a contribui la revenirea la o situatie normala in toate sferele vietii personale si profesionale, Universitatea din Bucuresti recomanda intregii sale comunitati academice - studenti , cadre didactice, cercetatori si personal administrativ - sa se vaccineze , minimizand astfel riscurile imbolnavirii si ale transmiterii virusului", se mai arata in comunicat.