USR: In sistemul de educatie domneste haosul / Scenariul dupa care functioneaza scolile se schimba de la o zi la alta

"Scenariul dupa care functioneaza scolile se schimba de la o zi la alta, iar triajul epidemiologic este, in continuare, mai mult un deziderat, in conditiile in care nu exista in unitatile de invatamant suficiente cadre medicale. Despre masti, ce sa mai vorbim, in conditiile in care nici manualele nu au fost asigurate pentru toti elevii. La sase luni de la declansarea pandemiei si in ciuda promisiunilor repetate constant peste vara cum ca scolile vor fi bine pregatite pentru noul an scolar si pentru predarea online, in sistemul de educatie domneste haosul. Este cazul ca responsabilii pentru aceasta situatie sa isi asume vina si, daca exista onoare, sa isi prezinte demisia", precizeaza USR , luni, pe Facebook Uniunea mentioneaza ca pentru 2,8 milioane de prescolari si elevi astazi este inceputul unui nou an scolar, dar ca pentru ei, pentru parintii si bunicii lor, dar si pentru cadrele didactice este un inceput de an scolar cu mai putina bucurie si cu foarte multa incertitudine, cu nenumarate temeri si lipsuri."Avem inca peste 800 de scoli cu toaleta in curte si fara apa curenta. Cele peste 250.000 de tablete de care se tot vorbeste de luni bune sunt, in continuare, doar un vis frumos. Oricum, nu este rezolvata nici problema conectarii tuturor scolilor la internet", mentioneaza sursa citata.USR reaminteste ca, la inceputul lunii septembrie, a identificat si a atras atentia asupra a sase urgente pentru educatia din Romania, iar in urma cu o saptamana a lansat portalul unic de informare si comunicare catre parinti si elevi.