De ce sunt foarte puțini adolescenți imunizați anti-COVID în România: ”Oamenii au crezut că vaccinul va aduce sfârșitul pandemiei”

Autoritățile sanitare din Spania transmit că trei sferturi dintre adolescenții spanioli s-au vaccinat cu cel puțin o doză împotriva Covid-19, campania de vaccinare în rândul acestora desfășurându-se foarte rapid, relatează El Pais . 75,3% de persoane cu vârste cuprinse între 12 și 19 ani s-au vaccinat cu cel puțin o doză, în pofida faptului că rândul acestei categorii a venit târziu, în general în august.Potrivit sursei citate, circa 40% dintre adolescenți sunt vaccinați cu schemă completă, iar campania de vaccinare a acestei categorii este de așteptat să se finalizeze în primele săptămâni de școală. În Spania, școala începe decalat pe parcursul următoarelor săptămâni, regiunile având autonomie în domeniu, scrie edupedu.ro ”Procentul de elevi vaccinați este undeva la 3%, adică un procent foarte, foarte mic. Noi avem în mod tradițional o teamă de ceea ce este nou. Ne comportăm în continuare ca un popor care nu înțelege știința din păcate și o spun cu foarte multă durere, altfel nu ne-am fi oprit la 30 % vaccinare. Și acest lucru se vede cât se poate de bine în această perioadă și mă aștept să amprenteze acceptarea vaccinării elevilor.În cazul vaccinării elevilor este posibil să asistăm la un fenomen cum a fost în cazul vaccinului HPV în 2008, adică să avem un număr mare de ani pentru ca oamenii să înțeleagă că stăm de vorbă despre o tehnologie sigură. Numai că din păcate, în lupta cu această pandemie, această așteptare nu ne ajută deloc. Eu la cabinet încă mai am pacienți care îmi spun că mai așteaptă să vadă ce se întâmplă”, a explicat doctorul Gindovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul SNMF, pentru Ziare.com.”Dacă vorbim despre grupa 12-15 ani am văzut zilele trecute o recomandare din Marea Britanie care îndeamnă la prudență dar nu pentru că ar fi probleme ci pentru că încă nu sunt date suficiente care să poată să fie analizate. Iar apoi, dacă discutăm despre grupa de vârstă 16-18 ani aici sigur că decizia până la urmă este tot a părinților dar deja copiii la această vârstă pot să influențeze deciziile părinților.Sigur, aici au fost îngrijorări legate de cazurile de miocardită care au generat câteva întrebări, pe bună dreptate. Pe de altă parte, dacă privim către copii, către persoanele sub 18 ani, cred că discuția poate fi pusă și în alți termeni, pornind de la constatarea că, totuși, la această vârstă îmbolnăvirile sunt rare, cazurile grave sunt și mai rare iar atunci, în decizia de a-și vaccina copiii ar putea fi persoane care iau în calcul aceste elemente. Cu alte cuvinte, aceștia pot să motiveze că oricum copiii se îmbolnăvesc mult mai rar, de ce ar fi nevoie să îi vaccinăm”, a precizat doctorul Marius Geantă, președintele Centrului Român pentru Inovație în Medicină pentru Ziare.com.Medicul a mai spus că pare să fie un trend în scăderea interesului părinților pentru vaccinarea copiilor, în general.”Într-un alt plan, sigur, noi avem o scădere în general a vaccinării sau a interesului părinților pentru vaccinare, în ultimii ani. Cred că este un trend care contează și în privința vaccinării copiilor împotriva COVID-19. Și, totuși, la procentul mic de populație adultă care s-a vaccinat până acum împotriva SARS-CoV-2, acesta, inevitabil, determină și un procent mic de copii care se vaccinează. Este puțin probabil să existe familii în care părinții să nu se fi vaccinat dar să decidă să vaccineze copilul”, a mai precizat medicul Marius Geantă.Specialistul este de părere că oamenii și-au pierdut de fapt încrederea în comunicatori, nu în vaccin.”Cred că acum ne aflăm, din punctul de vedere al provocării de comunicare, într-un alt punct în care mulți oameni nu se mai îndoiesc de siguranța vaccinului ci își pun semne de întrebare cu privire la eficacitate pentru că în mentalul colectiv a fost impusă prin foarte multe canale și voci ideea că vaccinul va duce la sfârșitul pandemiei, nu se infectează și, implicit, nu transmite mai departe.Ori, vedem că, în relația cu varianta Delta se întâmplă ca persoanele, într-o măsură mai mare sau mai mică, să se și infecteze - din fericire nu fac forme grave de boală – și se întâmplă să și poate transmite pentru o perioadă scurtă de timp virusul.Pentru că toate aceste lucruri nu au fost foarte bine explicate publicului, cei care aveau rețineri, cei care sunt conspiraționiști, au găsit în această zonă așa-numite argumente prin care să-și întărească teoriile.Atunci cred că reconfigurarea campaniei de vaccinare trebuie să plece de la ceea ce știm sigur și anume că vaccinurile protejează de formele grave de boală, față de internarea în spital, în terapie intensivă și, în cea mai mare măsură, față de deces.Acestea sunt beneficiile asupra cărora cu toții trebuie să convenim că sunt sigure în contextul acesta al variantei Delta”, a mai precizat medicul.