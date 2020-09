Vanzari de 50% mai mari la laptopuri, tablete si camere web odata cu redeschiderea scolilor

Investitii mai mari s-au facut si in zona de confort, romanii petrecand tot mai mult timp acasa. Au cumparat, astfel, televizoare mai mari si mai performante, echipamente pentru intretinerea curateniei, pentru gatit si pentru desfasurarea de activitati fizice acasa."Familiile cu copii si cei care lucreaza de acasa au fost in situatia de a investi preponderent in echipamente hardware in aceasta perioada. Bugetul mediu per familie a crescut si cu 50%, ajungand la aproximativ 1.500 de lei. Iar particularitatile, atunci cand vine vorba despre comportamentul de consum in aceasta perioada, tin de necesitate si de rapiditate. Nu mai este nevoie de multe interactiuni cu un produs pana la achizitia acestuia", a declarat Mihai Patrascu, CEO evoMAG.Si segmentul corporate, reprezentat atat de domeniul public, cat si de cel privat, a majorat achizitiile de hardware din aceasta perioada. "Spre exemplu, ca reactie la contextul actual, am primit foarte multe cereri de la institutii publice pentru cantitati mai mari de echipamente in zona de primarii si consilii judetene", a mai precizat Mihai Patrascu.Pe langa dublarea numarului pe angajati din Departamentul Corporate, pentru a veni in sprijinul clientilor, in ultimele doua luni evoMAG a majorat numarul de salariati din depozit, pe segmentul de procesare de colete, din departamentul de Customer Care, Service si Showroom.evoMAG este una dintre cele mai importante companii din industria de comert electronic din Romania. Magazinul online comercializeaza peste 170.000 de produse din domeniile IT&C, electrocasnice, auto, de ingrijire personala, sport & fitness, asigurari si produse destinate nou-nascutilor.evoMAG este companie romaneasca de familie, fondata in 2005, de Mihai Patrascu, care ocupa, in continuare, pozitia de director general.