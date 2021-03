Sorin Cimpeanu anunta verificari la o scoala din Iasi, unde un invatator este acuzat ca abuzeaza verbal copiii

Controlul vizeaza atat activitatea dascalului, cat si masurile luate de catre conducerea scolii la repetatele plangeri ale parintilor.Ministrul Sorin Cimpeanu a transmis marti precizari, dupa ce un cadru didactic din Iasi este acuzat ca de abuz verbal si emotional fata de elevii de clasa a II-a."Ministerul Educatiei nu tolereaza nicio atitudine de abuz fizic sau emotional din partea niciunui cadru didactic si solicita inspectoratului scolar si unitatii de invatamant luarea masurilor legale care se impun pentru protejarea interesului superior al elevului. La acest moment se desfasoara cercetarea disciplinara la nivelul scolii, urmand ca, in cursul zilei de miercuri, 17 martie 2021, Consiliul de Administratie al unitatii scolare sa analizeze raportul acestei comisii si sa dispuna sanctiunile care se impun, in conformitate cu prevederile legale in vigoare", a transmis Cimpeanu.CITESTE SI: Ministrul Educatiei: "Nu voi fi de acord cu inchiderea scolilor, pana la pragul de 6 la mie" Acesta a explucat ca a fost declansata si o actiune de audit managerial la Scoala Gimnaziala "Mihai Codreanu" - Iasi, in cadrul careia Inspectoratul Scolar Judetean Iasi verifica, printre altele, modul in care conducerea unitatii scolare a gestionat sesizarile repetate ale unor parinti la adresa cadrului didactic, avand in vedere faptul ca acesta a fost subiectul unor sesizari repetate."In cursul zilei de vineri, 19 martie, ISJ Iasi va analiza si va dispune masuri corespunzatoare, raportate la rezultatele acestui audit managerial, in Consiliul de Administratie. Imi exprim convingerea ca toate aceste verificari vor fi obiective, fara implicarea factorului politic, iar masurile dispuse vor proteja interesul superior al elevului si vor sanctiona un comportament nu doar prezumat, ci probat prin argumente solide, cu o riguroasa aplicare a prevederilor legale in vigoare", a mai transmis ministrul.Potrivit Ziarul de Iasi , un invatator din Iasi a fost inregistrat de catre un parinte in timp ce adreseaza cuvinte jignitoare copiilor.Potrivit inregistrarilor, se aude vocea unui barbat care ii ameninta pe elevi , tipa la acestia si ii injoseste si chiar se aud zgomote de lovituri. Totodata, din inregistrari se poate distinge si faptul ca una dintre eleve incepe sa planga"Briana, te ia mama dracului. Briana, treci mai departe" sau "De ce nu ai citit lectia, mai? Lectia e de doua zile. Ridica-te in picioare! Bai, tu lectia trebuia sa o citesti de zece ori! Ia loc! Lenesule!".