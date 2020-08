VIDEO Cantecelul anti-COVID. Ii invata pe copiii mici cum sa se joace pastrand distanta si sa previna infectiile: "Astazi ne jucam si distanta o pastram"

"Dragi fetitie si baieti, trebuie sa fim atenti", "Cu amicii ma intalnesc, ii salut si le zambesc. Astazi ne jucam si distanta o pastram", sunt doua dintre versurile cantecelului care ii incurajeaza pe copii sa se spele pe maini de fiecare data cand vin de afara sau cand merg sa manance.Cantecelul are un mesaj si pentru parinti si bunici. "Dragi bunici si dragi parinti, daca regula n-o stiti, noi va ajutam, pas cu pas va aratam", mai spune cantecelul care ii invata pe copii sa tuseasca sau sa stranute in cot.