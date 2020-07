VIDEO. Cum ii raspunde Selly lui Daniel Funeriu dupa ce fostul demnitar l-a jignit: "Dupa ce ca e praf la capitolul insulte, a fost praf si ca ministru al Educatiei"

Selly: "Nici nu stiu cum mai am tupeul sa mai ies din casa

Fostul ministru al Educatiei Daniel Funeriu l-a criticat dur pe Selly, dupa ce acesta a sustinut intr-un vlog ca scoala romaneasca a ramas cu aceleasi materii si programe ce pregatesc elevii pentru un alt secol, nefiind util nevoilor actuale, unde tehnologia informatiei a schimbat multe din meseriile trecutului, potrivit adevarul.ro Funeriu a continuat prin a-l insulta pe Selly, numindu-l "maimuta incaltata si needucata cu figuri in cap": "Conduita preventiva (a masinii, nu a skate-ului) se invata la scoala de soferi, nu la ciclul primar. Iar insusirea ei e mai probabil sa fie facuta de un tanar care a invatat la scoala disciplina decat de o maimuta incaltata si needucata cu figuri in cap."Vloggerul Selly i-a raspuns lui Daniel Funeriu printr-un alt vlog publicat pe canalul sau de YouTube."Da, asta a zis omul. O insulta de-a dreptul devastatoare. Nici nu stiu cum mai am tupeul sa ies din casa dupa ce a zis acest Funeriu despre mine. Acum, sigur, as putea sa petrec urmatoarele 15 minute din acest clip explicandu-va de ce, dupa ce ca e praf la capitolul insulte, Funeriu a fost praf si ca ministru al Educatiei, dar chiar as vrea ca acest videoclip sa se concentreze pe solutii reale, care ar putea functiona, ca sa schimbe actualul sistem de invatamant", a transmis Selly.Andrei Selaru l-a ironizat pe Funeriu pentru faptul ca a fost cel care a introdus camerele de supraveghere la examenul de Bacalaureat, dar a fost "prins" in timp ce i se sopteau raspunsurile in cadrul unei conferinte de presa.Selly i-a oferit si o replica actualului ministru al Educatiei, Monica Anisie , care a comentat, la randul ei, declaratiile vloggerului. "I-a transmis ca daca este de accord cu el, atunci "haideti sa ne apucam de treaba, ca de vorbit e simplu".