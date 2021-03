Viitorii diplomati si-au adjudecat misiunea la concursul de Public Speaking Laude-Reut - 2DAY AMBASSADOR 2021

Greciei - Maria Belceanu, clasa a VIII-a, Scoala Gimnaziala Cezar Bolliac, Bucuresti - locul 3

Spaniei - Teodora Maria Ciobanu, clasa a VIII-a, Scoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca, Bucuresti - locul 2

Israelului - Maria Kehayian, clasa a VIII-a, Complexul Educational Laude-Reut, Bucuresti, locul 1

Frantei - Theia Hartenis, clasa a XI-a, Complexul Educational Laude-Reut, Bucuresti, locul 3

Rusiei - Romana Trusca, clasa a X-a, Complexul Educational Laude-Reut, Bucuresti, locul 2

Statelor Unite ale Americii - Dara Nitu, clasa a X-a, Complexul Educational Laude-Reut, locul 1

In mod traditional, acest concurs face parte din cele doua zile dedicate Conferintei Internationale Laude-Reut de Diplomatie si Afaceri Globale - 2Day Ambassador, adresata tinerilor cu varstele de 14-17 ani, ajunsa la cea de a 10-a editie anul acesta. Competitia se adresa pana acum elevilor Laude-Reut care, in urma unor activitati de internship la misiunile diplomatice din Bucuresti, isi asumau rolul de ambasadori ai tarilor respective si sustineau pozitia acestora in relatiile bilaterale cu Romania, intr-un maraton de discursuri convingatoare si concise in limba engleza. Colegii lor de la alte scoli, invitati in public, votau cele mai bune prezentari, de multe ori rezultatul unei acerbei concurente prin care era demonstrata elocinta si capacitatea unui diplomat de a folosi cuvintele in rezolvarea situatiilor critice.La editia aniversara a unui deceniu 2Day Ambassador, elevii Laude-Reut s-au gandit sa isi incerce puterile alaturi de colegii lor la fel de talentati, precum a fost dovedit deja in sesiunea lunii martie 2021, a caror castigatori recent desemnati si-au adjudecat pozitii-cheie in calitate de diplomati ai:Emotiile au fost mari, cu atat mai mult cu cat a transmite un mesaj in mediul virtual poate fi viciat de tehnologie, insa cei 270 de elevi participanti s-au sustinut reciproc, incurajandu-se cu aplauze, ascultand activ si atent, raspunzand la intrebarile adresate de moderator si votandu-si preferatii, alaturi de un juriu de specialitate compus din profesorii de diplomatie, public speaking si debate Laude-Reut, in randul carora s-a aflat si o absolventa Laude-Reut, specialista in relatii internationale. Atmosfera a fost cordiala, tinereasca si motivanta, in ciuda orei tarzii de seara catre care s-a intins evenimentul, dupa activitatea unei zile normale de scoala.Filmul integral al evenimentului poate fi urmarit aici: https://www.facebook.com/LaudeReut/videos/425715668708615 Castigatorii vor fi premiati saptamana viitoare, in data deExcelentele Lor au onorat Conferinta 2Day Ambassador la editiile anterioare, cele mai recente fiind online in 9 februarie 2021 si 23 noiembrie 2020, impartasind din secretele acestei nobile profesii, pentru a-i atrage si forma pe tineri intr-o cariera de mare impact asupra viitorului.Conferinta 2Day Ambassador 2021 marcheaza, prin prezenta reprezentantilor acestei institutii in randul tinerilor.