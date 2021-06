100 de studenti au invatat cum sa se lanseze in eCommerce, in urma unui parteneriat MerchantPro - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Cei 100 de studenti - din Romania, dar si din strainatate, ca parte a programului Erasmus - care au invatat cum ar trebui sa inceapa un business online sunt inscrisi la specializarile Marketing, Economia turismului, comertului si serviciului si Business Administration. In cadrul seminarului de Comert Electronic, ei au avut ca proiect practic crearea unui magazin online. Acestia au acoperit prin proiectele lor diferite segmente de piata, de la accesorii pentru telefoane mobile ori smarthome, pana la magazine online home&deco, din zona fashion sau beauty, dar si librarii, magazine de jucarii sau de suplimente alimentare pentru sportivi."Noua generatie este mult mai orientata catre online, a integrat deja un comportament de consum diferit. Studentii de azi sunt antreprenorii de maine, unii dezvolta businessuri de succes chiar de pe bancile facultatii. Abilitatile practice dobandite in cadrul unui astfel de curs - confirmate de proiectele perfect implementabile prezentate - le ofera un avantaj considerabil indiferent daca vor alege dezvoltarea unei afaceri online in nume propriu sau nu, iar noi ne bucuram ca putem fi un partener al noii generatii", a precizat Arthur Radulescu, CEO MerchantPro."Consider ca este esential pentru studenti sa-si insuseasca in cadrul seminariilor predate informatii practice, sa exerseze abilitatile ce ii vor pregati pentru a-si dezvolta o cariera dupa absolvire. Astfel, parteneriatul universitatii cu MerchantPro a facilitat integrarea notiunilor teoretice intr-un exercitiu practic, extrem de util. Studentii au dovedit ca inteleg foarte bine rigorile din eCommerce si regulile unei piete dinamice, accelerata de pandemie, unii dintre ei fiind decisi chiar sa implementeze proiectul de la clasa dupa absolvire", a declarat Eugen Popescu, lector. univ. dr. Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Lucian Blaga din Sibiu.Printre cerintele proiectului realizat pe parcursul semestrului II al anului universitar curent, s-au numarat adaugarea si personalizarea de produse in platforma MerchantPro, adaugarea si editarea modalitatilor de plata si de livrare, editarea procesului de checkout, gestionarea comenzilor si clientilor, implementarea unei campanii de reduceri, integrarea de aplicatii de la terti furnizori, implementarea si gestionarea unui blog.Iata cateva dintre magazinele create de studenti:Librarie: http://ectsce-gr2-e6.demo.ro/Jucarii: http://mkce-gr1-e2.demo.ro/Fashion: http://mkce-gr1-e5.demo.ro/Home&deco (in limba engleza) http://bace-gr1-e2.demo.ro/Accesorii telefoane (in limba engleza) http://bace-gr1-e6.demo.ro/Parteneriatul dintre MerchantPro si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a reprezentat un proiect pilot pentru platforma locala SaaS de eCommerce. Aceasta are in vedere extinderea acestui tip de colaborari si spre alte universitati si scoli axate pe learning & development in eCommerce, in cadrul unui concept mai amplu, dedicat studentilor si nu numai - MerchantProEDU.###Platforma MerchantPro este folosita la nivel regional, iar peste 5000 magazine online i-au utilizat functionalitatile in cei peste 10 ani de prezenta pe piata. Este cea mai folosita platforma locala de eCommerce de catre magazinele online din Romania.MerchantPro este un proiect al companiei ShopMania Net, care se adreseaza antreprenorilor din eCommerce din Romania si Europa, prin functionalitati competitive de ecommerce, servicii profesioniste de suport si solutii personalizate, adaptate necesitatilor specifice de dezvoltare.In 2020, platforma Merchant Pro a generat venituri de 625.000 euro, in crestere cu 25% fata de 2019. Numarul magazinelor online active care folosesc platforma SaaS de eCommerce MerchantPro depaseste 1500.