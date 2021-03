Camin din Cluj cu peste 90 de persoane, plasat in carantina dupa depistarea a opt cazuri de COVID-19 la studenti straini

In camin mai sunt, in total, 93 de studenti, care vor trebui sa stea in izolare timp de 14 zile. Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca le va oferi mancare si servicii de spalatorie pentru intreaga perioada. In caminul din campusul studentesc, in momentul de fata sunt opt persoane confirmate pozitiv cu COVID-19. Este un camin dedicat studentilor Erasmus. Tot caminul a fost carantinat, si cu studentii care nu sunt infectati. Caminul este inchis pe o perioada de doua saptamani. Impreuna cu universitatea am facut demersuri in ceea ce priveste facilitatile pentru persoanele carantine. Universitatea le ofera mancare de la cantina, le oferim si sprijin, le luam hainele si le ducem la spalatorie. In camin sunt 93 de persoane dintre care 8 sunt infectate cu COVID-19", a declarat Ionut Zbranca, Prefectul Studentilor la Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca pentru cluj24.ro.La UBB sunt facultati unde, din semestrul II, studentii invata in sistem hibrid, respectiv online si fata in fata, pentru activitati de laborator, seminar si proiecte.