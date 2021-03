Cei 45 de studenti la Drept care au copiat la examene au fost exmatriculati. Decizia a fost anuntata de rectorul Universitatii Bucuresti

"Este o situatie care a suscitat atentia intregii opinii publice si cred ca este momentul sa vin cu o serie de clarificari. Am analizat cu mare atentie propunerea de exmatriculare pe care am discutat-o si cu colegii mei prorectorii. Am citit memoriul studentilor in discutie.Dovezile care stau la baza deciziilor arata fara niciu dubiu ca studentii au incalcat regulamentul facultatii in repetate randuri. Avem si marturiile unor studenti. In consecinta, Consiliul Facultatii a votat cu larga majoritate propunerea de exmatriculare.Nu as vrea sa trecem usor peste componenta morala a situatiei cu atat mai mult cu cat studentii sunt cei care vor infaptui justitia in viitor.Validez propunerea de exmatriculare ca urmare a fraudei constatate de Consiliul Facultatii de Drept. Pentru fraudarea examenelor nu exista decat o singura consecinta: exmatricularea", a spus rectorul Marian Preda.Consiliul Facultatii de Drept si decanul Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti vor inainta rectorului propunerea de exmatriculare a 45 de studenti din anul I, pentru fraudarea unor examene din sesiunea din februarie, a anuntat universitatea, vineri seara. "Prin dimensiunea sa, aceasta este o decizie unica in istoria Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti", spun reprezentantii institutiei de invatamant