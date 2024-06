Jurnalistii, interzisi la facultatea de jurnalism: Fostul decan reactioneaza - sunt siderat!

Fostul decan al Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii (FJSC), Mihai Coman, se declara stupefiat de anuntul prin care actualul decan a ingradit accesul presei in institutie in perioada admiterii si sustine ca imaginea facultatii a fost terfelita de acest gest.

Mihai Coman, care a fost decan al FJSC timp de doua decenii, inca de la intemeierea facultatii in cadrul Universitatii din Bucuresti, a declarat pentru Ziare.com ca este deranjat si de faptul ca Viorica Paus, actualul decan, a invocat numele rectorului in nota informativa prin care se interzicea accesul jurnalistilor in facultate.

"In 22 de ani cat am avut functii de conducere in FJSC, niciodata nu s-a intamplat asa ceva. In traditia, in sangele si in spiritul profesorilor si al studentilor este accesul liber la informatii. M-a revoltat invocarea numelui rectorului ca scuza, cand stiu foarte bine si toti stim ca rectoratul a permis intotdeauna accesul neingradit al jurnalistilor in oricare din spatiile noastre universitare.

Mi se pare o dovada de incorectitudine morala sa te ascunzi dupa o presupusa pozitie a rectoratului, cand acest lucru nu exista. Daca este ceva sfant in lumea jurnalismului, asta este accesul liber la informatii. Este absurd ca cineva, indiferent de functia lui, intr-o facultate de jurnalism, sa puna conditionari ale accesului, de la limita maxima a accesului - 'interzis', pana la alte forme de a veni si a da socoteala conducerii despre ce vrei sa scrii, despre cum vrei sa scrii, despre unde vrei sa scrii", a afirmat Mihai Coman, fostul decan al FJSC.

In replica, Viorica Paus a declarat ca nu este de acord cu opinia fostului decan, conform careia ar fi fost prejudiciata imaginea institutiei. Intr-o declaratie pentru Ziare.com, aceasta a spus nu a ingradit nicio clipa accesul nimanui in facultate si a respectat doar legea.

"Nu sunt absolut deloc de acord. Nu s-a ingradit deloc accesul la informatii. Nu am refuzat pe nimeni sa intre in facultate. Nu sunt de acord ca s-a terfelit imaginea si ca eu am ingradit accesul presei in facultate. Pur si simplu, am cerut sa fie condus la mine, sa se respecte procedura legala. (...)

Am primit jurnalisti, am vorbit cu toti jurnalistii. In primul rand, ca era o nota pe care bodyguarzii nu trebuiau sa o puna public pe masa. Trebuia sa stea in sertarul bodyguarzilor. Era o nota interna, nu trebuie sa implicam rectoratul in treaba asta", a precizat Viorica Paus.

De asemenea, actualul decan, care a preluat functia in 2012, a spus ca a fost deranjata ca fostul decan Mihai Coman a spus ca documentul semnat de ea facea trimitere la conducerea Universitatii din Bucuresti, la rectorat.

"Am fost si eu deranjata ca domnul Coman a spus ca am invocat numele rectoratului. Nu am invocat decat Carta Universitara, care spune clar, dupa lege, ca persoanele care nu fac parte din comunitatea academica trebuie sa anunte inainte. Intr-un spital intra numai medicii, intr-o primarie, in birouri, intra numai primarul si functionarul primariei", a conchis actualul decan al facultatii, recunoscand, totusi, ca a fost "o atentionare poate prost inspirata" din partea sa.

La inceputul saptamanii, o copie a unui document semnat de conducerea Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul Universitatii Bucuresti starnea controverse pe retelele de socializare. Este vorba despre o nota informativa prin care se aducea la cunostinta ca accesul presei in sediul facultatii "este strict interzis".

Desi documentul era adresat angajatilor firmei de bodyguarzi insarcinati sa asigure buna desfasurare a examenului de admitere, mai multi profesori, actuali si fosti studenti ai facultatii si, nu in ultimul rand, jurnalisti s-au simtit vizati de gestul doamnei decan, catalogandu-l in numar foarte mare, pe retelele de socializare, ca fiind aberant.