Organizatiile studentesti din Romania: In perioada desfasurarii cursurilor online unii profesori au avut o atitudine ''nepotrivita''

Raport anual privind sesizarile depuse

"ANOSR semnaleaza faptul ca, in perioada desfasurarii online a activitatii didactice, pe platformele de socializare a fost dezvaluita atitudinea nepotrivita a unor cadre didactice fata de studenti, pe care au atat misiunea, cat si obligatia sa ii formeze. Federatia solicita luarea masurilor necesare in vederea prevenirii abuzurilor de acest tip, acordarea respectului cuvenit studentilor", se arata intr-un comunicat de presa al organizatiei.Articolul 303 din Legea Educatiei Nationale prevede ca evaluarea cadrelor didactice de studenti este obligatorie, iar rezultatul este public, se aminteste in comunicat."ANOSR solicita universitatilor sa publice rezultatele evaluarii cadrelor didactice pe site-ul propriu, evidentiind clar aspectele pozitive si abaterile sesizate; sa informeze studentii despre masurile efective luate in baza evaluarii lor, demonstrand ca evaluarea studentilor este analizata temeinic si are o finalitate", transmite organizatia.ANOSR mentioneaza, totodata, ca studentii au dreptul de a sesiza Comisia de etica pentru a semnala abaterile "vadite" de la Codul de etica si deontologie profesionala universitara."Universitatea are obligatia de a publica anual un raport privind sesizarile depuse si modul de solutionare a acestora. Nu in ultimul rand, studentii pot depune o sesizare in baza art. 317 din Legea educatiei nationale la registratura universitatii pentru semnalarea unei abateri disciplinare. Desi nu ar trebui sa mai discutam de situatii de acest tip in mediul universitar, ele se dovedesc a fi prezente, incalcand drepturile studentilor si demotivandu-i in parcursul lor academic", se mai arata in comunicat."Desi sporadice si fara dorinta de a generaliza, ele sunt grave si pun sub semnul intrebarii capacitatea mecanismelor universitatii de a depista, remedia sau, la nevoie, sanctiona aceste abateri. Daca procedura de evaluare a cadrelor didactice s-ar respecta intocmai literei si spiritului legii, cu siguranta nu am mai fi martorii acestor evenimente", a declarat Horia-Serban Onita, presedintele ANOSR, citat in comunicat.