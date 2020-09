Pricopie anunta ca, din martie, sumele alocate universitatilor pentru masuri anti-COVID vor fi de 25 de lei/persoana

"Am inteles ca Guvernul Orban va lansa o schema de decontare in valoare de 10 milioane euro pentru achizitia de masti si dezinfectanti pentru universitati . Este foarte bine si astept mai multe detalii legate de aceasta initiativa, mai ales ca noul an universitar incepe in 10 zile. Pe de alta parte, insa, pana o sa vina acesti bani, cred ca este corect sa aducem aminte Guvernului Orban ca, din martie si pana azi, sumele alocate universitatilor pentru masuri anti-COVID-19 se ridica la aproximativ 25 de lei de persoana ( studenti profesori , personal didactic auxiliar, personal nedidactic)", a adaugat Pricopie, duminica, pe Facebook Potrivit acestuia, cheltuielile deja efectuate de universitati pentru aplicarea masurilor de preventie cerute de Guvern, prin ordin comun al ministerelor Educatiei si Cercetarii si Sanatatii, sunt "mult mai mari"."In absenta acestor informatii privind costurile reale si incapacitatea Guvernului de a le acoperi, mesajul privind lansarea unei scheme de decont, din fonduri europene, pentru masti si dezinfectanti, cu 10 zile inainte de 1 octombrie, ar putea sa fie interpretat ca unul strict electoral, ceea ce cred ca Guvernul Orban nu si-ar permite sa faca, atunci cand vorbim de sanatatea celor implicati in sistemul de educatie universitara si cercetare, adica peste 700.000 de cetateni romani, toti cu drept de vot", a afirmat rectorul SNSPA.