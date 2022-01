Studentii din toata tara ies miercuri in strada - vezi de ce protesteaza

Studentii din intreaga tara vor iesi in strada, miercuri, ca urmare a nemultumirilor legate de felul in care guvernantii trateaza educatia din Romania, se arata intr-un comunicat al Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR).

Actiunile de protest de pe 13 noiembrie se vor desfasura in Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi, Constanta, Galati, Baia Mare, Sibiu, Suceava, Oradea si Alba Iulia.

"Studentii sunt revoltati de lipsa de responsabilitate pe care guvernantii Romaniei o arata fata de educatie, cand ea este definita ca o prioritate nationala. Printre nemultumirile lor se numara faptul ca universitatile, in contextul unei subfinantari constante a educatiei din Romania, au fost nevoite sa creasca taxele, sa comaseze grupe si facultati sau sa reduca si chiar sa opreasca in unele cazuri investitiile ce tin de imbunatatirea calitatii sistemului educational", se arata in documentul remis Ziare.com.

Totodata, studentii sunt nemultumiti si de faptul ca bursele sociale sunt de doua - trei ori mai mici decat prevede legea, astfel incat acestia nu reusesc sa-si acopere nici jumatate din costurile de masa si de cazare. Studentii atrag atentia ca jumatate dintre acestia sunt nevoiti sa renunte la studii din motive financiare sau din cauza ca nu si-au ales corespunzator facultatea.

De asemenea, reprezentantii asociatiilor studentesti amintesc si de faptul ca Romania este la coada Uniunii Europene atat in ceea ce priveste finantarea educatiei, dar si in ceea ce priveste rata populatiei cu studii superioare.

6% din PIB pentru educatie si cu 30% mai multi bani pentru cantine si camine

"Principala revendicare a studentilor, care ar aduce de altfel un beneficiu masiv educatiei, este respectarea legii si alocarea a 6% din PIB pentru educatie. Acestia cer sa creasca finantarea de baza a universitatilor pana la valoarea ei din 2008, sa creasca subventia camine-cantine cu 30%, sa creasca fondul de burse cu destinatie clara catre bursele sociale si sa existe investitii reale in centrele de consiliere si orientare in cariera si o metodologie care sa defineasca normele de functionare a acestora", se mai arata in comunicatul ANOSR.

Studentii si-au exprimat nemultumirea fata de subfinantarea din educatie inca din luna ianuarie a acestui, cand 10.000 de studenti au semnat o petitie lunga de 100 de metri si adresata Guvernului si la Parlamentului Romaniai. Intrucat nu au obtinut nicio reactie din partea autoritatilor, studentii au continuat sa adreseze scrisori si documente prin care atrag atentia asupra slabei finantari din educatie, ajungand, in cele din urma, sa iasa in strada.

