Studentii, revoltati dupa exmatricularile de la Drept: Facultatile isi construiesc "o imagine falsa de aparatoare ale eticii si integritatii academice"

Cei 45 de studenti, exmatriculati la inceputul lunii

"Majoritatea cadrelor didactice de la facultatile de drept au acoperit in mod tacit, dar si direct, plagiatul descoperit de jurnalista Emilia Sercan in teza de doctorat a lui Codrut Olaru, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care l-a avut drept coordonator pe Tudorel Toader . Cu exceptia unui cadru didactic de la Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, niciun profesor de drept de la facultatile din Hexagon nu a fost de acord sa faca parte dintr-o comisie de analiza a tezei de doctorat in drept a lui Codrut Olaru coordonata de Tudorel Toader.Mai mult, cadrele didactice din comisia juridica a CNATDCU au acoperit plagiatul lui Olaru, ignorand documentatia de la dosar care demonstra ca peste 44% din teza este plagiata. In general, profesorii din cele sase facultati din Hexagon (Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Sibiu, Craiova) au o reticenta foarte mare in ceea ce priveste analizarea suspiciunilor de plagiat din randurile propriilor colegi de catedra, protejandu-se reciproc, ca o casta.Cadrele didactice din facultatile de drept nu au luat nicio pozitie morala fata de existenta in corpul profesoral al Facultatii de Drept din Bucuresti a doi profesori condamnati penal in ultimii ani: conf. univ. dr. Dan Sova, fost senator si ministru al Transporturilor ( PSD ), si lect. univ. dr. Aurel-Jean Andrei.Peste jumatate dintre profesorii de la Facultatile de Drept din Iasi si Sibiu, respectiv un sfert dintre profesorii de la Facultatea de Drept din Craiova nu si-au publicat CV-urile si lista de lucrari stiintifice pe site-ul institutiei. La Facultatea de Drept de la Universitatea de Vest din Timisoara niciun profesor nu are CV-ul si lista de lucrari publicata.Niciuna dintre facultatile de drept din Hexagon nu publica rezultatele evaluarii cadrelor didactice de catre studenti pentru fiecare profesor in parte, asa cum sunt obligate prin art. 303 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 si art. 11 alin. 2 din OMECTS 3666/2012. Mai mult, cand Liga Studentilor (LS IASI) a solicitat in baza Legii 544/2001 a accesului la informatii de interes public aceste rezultate, universitatile au refuzat sa le comunice, fiind actionate in instanta de Liga. Cadrele didactice de la facultatile de drept au fost chemate de rectorate in ajutorul departamentelor juridice ale universitatilor pentru a o oferi argumente in sprijinul incalcarii si eludarii aplicarii drepturilor studentilor. Pana la urma, instantele au dat dreptate Ligii Studentilor, iar acum institutiile sunt obligate sa comunice aceste rezultate nominal, pentru fiecare profesor in parte.Amintim faptul ca Facultatea de Drept din Bucuresti a deschis in 2016 o adevarata "cutie a Pandorei" prin eliminarea tezei (lucrarii) de licenta ca parte a examenului de finalizare a studiilor, pe motiv ca softurile antiplagiat ar fi prea scumpe si ca profesorii nu au timp suficient sa verifice tezele de licenta. Reprezentantii facultatii au intervenit in acest sens pe langa Mircea Dumitru , rector suspendat al Universitatii din Bucuresti si ministru al Educatiei la data respectiva, pentru a emite Ordinul nr. 6125/2016 care a creat cadrul legal pentru aceasta posibilitate", se arata intr-un comunicat de presa la studentilor Acestia critica si calitatea actului pedagic in universitatile de Drept."Totodata, studentii de la facultatile de drept nu sunt invatati sa realizeze pe cont propriu rationamente juridice, sa formuleze argumente si inscrisuri pe care sa le sustina in fata unei comisii, unei autoritati sau a unui complet de judecata, ci li se cere sa reproduca notiuni si texte legale in mod mecanic, fara vreun fundament pedagogic.Acest fapt se datoreaza in principal numarului mare de evaluari, teste si examene tip grila, preferate pana la obsesie de majoritatea cadrelor didactice din ratiuni de timp, precum si lipsei unor mecanisme clare - precum evaluarea cadrelor didactice de catre studenti - prin care activitatea de predare sa fie realizata in interesul studentilor cu scopul invatarii, nu al profesorilor cu scopul indeplinirii normei. Exista chiar programe de masterat ("cariera judiciara") care au ca scop pregatirea absolventilor de drept pentru examenele de admitere in profesie (INM, Barou, Notariat) prin rezolvarea de teste grila", mai arata sursa citata. Rectorul Universitatii din Bucuresti, profesorul Marian Preda, a facut marti, 2 martie, o declaratie cu privire la propunerea Facultatii de Drept de exmatriculare a 45 de studenti care au fraudat examenele din sesiunea de iarna 2021."Este o situatie care a suscitat atentia intregii opinii publice si cred ca este momentul sa vin cu o serie de clarificari. Am analizat cu mare atentie propunerea de exmatriculare pe care am discutat-o si cu colegii mei prorectorii. Am citit memoriul studentilor in discutie.Dovezile care stau la baza deciziilor arata fara niciu dubiu ca studentii au incalcat regulamentul facultatii in repetate randuri. Avem si marturiile unor studenti. In consecinta, Consiliul Facultatii a votat cu larga majoritate propunerea de exmatriculare.Nu as vrea sa trecem usor peste componenta morala a situatiei cu atat mai mult cu cat studentii sunt cei care vor infaptui justitia in viitor.Validez propunerea de exmatriculare ca urmare a fraudei constatate de Consiliul Facultatii de Drept. Pentru fraudarea examenelor nu exista decat o singura consecinta: exmatricularea", a spus rectorul Marian Preda.