Ce se intampla cu gratuitatea privind transportul studentilor pe calea ferata. Citu: "Se modifica si se revine la 50%"

"Un alt subiect care a fost dezbatut, referitor la acea gratuitate introdusa de PSD in 2017 pentru transportul pe calea ferata pentru studenti . Se modifica si se revine la 50%. Eu nu vad aici un capat de tara si m-am uitat si la ce se intampla in restul Europei", a declarat Citu, dupa sedinta de Guvern.El a dat mai multe exemple cu privire la reducerile acordate de diverse state europene studentilor pentru calatorii."In Austria, studentii au o reducere de 60%, iar, daca acestia calatoresc in grup, adultii, insotitorii calatoresc gratuit. Elevii si ucenicii au gratuitate in schimbul unei taxe de 19,60 de euro pe an. In Belgia studentii au pana la 50% reducere putand sa aleaga dintr-o gama larga de oferte, exista si carduri cu care in schimbul a 50 de euro pot avea orice zece calatorii pe orice distanta.In Bulgaria, studentii pana in 26 de ani au pana la 56% reducere, in Cehia elevii si studentii intre 18 si 26 de ani au reducere de 75%, in Croatia studentii au reducere de 50% la un numar nelimitat de calatorii, in Estonia studentii au reducere de 30%, in Finlanda 30% reducere, studentii si elevii au reducere in Franta de 50% la transportul feroviar", a explicat prim-ministrul.Potrivit acestuia, in Grecia nu exista reduceri generale, in Irlanda reducerile variaza intre 40 si 50%, in Italia tinerii pana in 30 de ani, nu doar studentii, beneficiaza de o reducere intre 30 si 50%, in timp ce in Lituania studentii din aceasta tara sau din oricare alt stat al UE, precum si elevii au o reducere de 50%.In Luxemburg, studentii de pana la 30 de ani se bucura de transportul gratuit, in Polonia studentii pana in 26 de ani si doctoranzii pana in 35 de ani au reducere 51%, in Portugalia reducere de 25%, in Slovenia, pana in 26 de ani - 30%, Spania - reducere 20% si Suedia reducere la clasa a II-a si oferte speciale de last minute, in Regatul Unit contra unei sume de 30 de lire poate fi achizitionat un card in baza caruia tinerii intre 16 si 25 au reducere 33%, in Ungaria reducerea e de 50%, a precizat premierul.Florin Citu a adaugat ca aceasta masura nu ii vizeaza si pe elevi Cu numai cateva ore inainte, Ludovic Orban a precizat ca va fi mentinuta gratuitatea transportului pentru studenti , insa doar pe ruta dintre localitatea de domiciliu si cea in care isi efectueaza studiile. Liderul PNL a adaugat ca studentii vor beneficia in continuare de reducerea cuantumului calatoriilor."Am vazut ca a fost prezentata si informatia pe care am furnizat-o referitoare la gratuitatea pentru studenti intr-un mod care nu este conform cu ceea ce am discutat noi. Se va mentine gratuitatea pentru studenti, dar se va mentine pe ruta dintre localitatea de domiciliu si localitatea in care isi efectueaza studiile. Nu se renunta la gratuitatea pentru transportul catre facultate si de la facultate catre casa.De asemenea, evident ca vor beneficia de niste reduceri ale cuantumului calatoriilor de care au beneficiat. Din pacate, a fost transmisa public informatia, poate nici eu nu am fost destul de clar, dar nu inseamna ca nu permitem in continuare deplasarea catre facultate", a explicat Ludovic Orban , miercuri la Parlament.