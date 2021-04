Victor Vescu, student Oxford si absolvent Laude-Reut, castigator al premiului Ligii Studentilor Romani din Strainatate pentru excelenta academica

Juriul concursului a fost cucerit de implicarea lui Victor in activitatile de voluntariat desfasurate in 2019 in China si Kenya, in favoarea unor comunitati defavorizate si de refugiati, precum si participarea la un program de sapaturi paleontologice in Tara Hategului. Victor si-a primit premiul zambitor si multumit, intr-un cadru acum familiar si preferat, de la Oxford.In vara anului 2019, a participat la doua programe de voluntariat: unul in Guiyang, China, unde a organizat o scoala de vara pentru un grup de copii de 10-14 ani din zone dezavantajate, iar celalalt in Kenya, unde a contribuit la un ONG dedicat dezvoltarii sustenabile a unor comunitati de refugiati. Tot in acea vara, a facut parte dintr-un proiect de sapaturi paleontologice in Tara Hategului.Filmul integral al Galei Ligii Studentilor Romani din Strainatate poate fi urmarit aici: