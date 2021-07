Ministrul Educatiei: Anul viitor, corectarea la evaluarile la clasa a II-a, a IV-a, a VI-a si la Evaluarea Nationala ar putea fi online

"Daca tot am introdus acest sistem apropiat de Bologna, cu acest barem fragmentat in care se puncteaza fiecare raspuns bun sau gresit din partea elevilor, urmatorul pas ar fi corectarea informatizata la nivel de item", a declarat Sorin Cimpeanu.Ministrul a afirmat ca isi doreste "insistent" acest lucru."Exista deja un pilot, sunt colegi cu initiativa, nu e o initiativa institutionalizata a ministerului, ci o serie de colegi au demarat la nivelul evaluarii in clasa a VI-a acest proiect pilot, evaluari la matematica - stiinte, carora sa le fie alocat cate un cod pe fiecare item si sa fie culese rezultatele pe fiecare item, in asa fel incat am o imagine mult mai clara asupra a ce nu a mers si ce a mers bine, pentru a putea vedea ce trebuie sa faci pe viitor. Itemii au competente corespondente. In momentul in care analizam pe fiecare item in parte, vezi ca elevii sunt deficitari pe acele competente, stii ca trebuie sa te concentrezi mai departe in procesul de imbunatatire a predarii tocmai pe acele competente", a explicat ministrul.Sorin Cimpeanu a adaugat ca isi doreste ca la anul sa se implementeze acest sistem la clasa a II-a, a IV-a si a VI-a si la Evaluarea Nationala."Daca tot vorbim de digitalizare la modul general si ne pricepem toti la digitalizare, eu am zis un lucru marunt. Daca pot sa fac, tot e bine intr-un an si sa pilotam, nu am pretentia sa aplicam si la nivel de Bacalaureat. Si in acel moment, chiar vom sti pe fiecare competenta ce nu merge si pe ce trebuie sa insistam", a spus ministrul Educatiei.Fiecare dintre subiecte va avea propriul cod, iar lucrarile vor fi scanate in fata elevilor."Profesorii corectori vor putea sa corecteze on-line, fara sa se mai cunoasca intre ei. Deci elimini de tot subiectivismul. In momentul in care ai diferente mai mari de o jumatate de punct, e foarte simplu: softul semnaleaza ca trebuie sa intervina alti doi corectori, pentru ca intre primul si al doilea au fost diferente mai mari de o jumatate de punct. Dar e greu sa ai diferente mai mari de o jumatate de punct daca faci digital toata ...", a argumentat Sorin Cimpeanu.Ministrul a aratat ca nu sunt atat de mari costurile legate de scanere, undeva la un milion de euro, in conditiile in care in PNRR sunt disponibili, la capitolul Digitalizare, circa 1.130.000.000 de euro."Nu scanerul ma ingrijoreaza pe mine. Sunt 7.000 de sali in 3.850 de centre de examen, cu 150 de euro, nu stiu, un scaner, asta inseamna un milion de euro. In PNRR avem pentru digitalizare 1.130.000.000. Vorbim ca e mult un milion de euro? Problema este sa existe in fiecare scoala un profesor competent care sa poata sa atribuie acel cod lucrarii si mai departe sa stie sa scaneze", a sustinut Cimpeanu.In opinia ministrului Educatiei, principala problema ar fi cea umana."Asta este principala problema. Vazand modul in care au decurs lucrurile in fiecare zi de examen si erorile, nu incidente majore, dar erori la care nici macar nu m-as fi putut gandi ca s-ar putea intampla ca un coleg profesor sa gandeasca in acel fel. (...). Am ajuns la concluzia ca nu in toate scolile exista personal calificat sa iti faca aceste lucruri simple, sa scaneze si sa atribuie un cod. (...). Realitatea ne-a aratat, prin incidentele semnalate, (...), ca nu in toate scolile exista un profesor desemnat care sa aiba competente digitale de nivel...", a mai declarat ministrul Sorin Cimpeanu.