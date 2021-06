Cuvintele cautate masiv pe Dexonline.ro in timpul probei la Romana de la Evaluarea Nationala. "Examenul a inceput la 9.00, iar cautarile la 8.15"

"Ieri, 22 iunie, a avut loc Evaluarea Nationala la romana. Ca de obicei, orice examen national isi pune amprenta pe dexonline.ro.In topul cautarilor: 'darnic', 'daruitor' si 'minge', cuvintele care au pus probleme la exercitiile de gramatica. De notat ca examenul a inceput la 9:00, iar cautarile la 8:15. N-au fost foarte multe cautari inainte de 9:00, dar totusi au fost...Pentru a nu exista dubii, am verificat cautarile pentru aceste cuvinte in ultimul an: in aceeasi perioada orara, 'minge' si 'darnic' nu au fost cautate (doar 1-2 cautari). Saltul este evident datorat examenului", a notat Dexonline.ro.Peste 130.000 de elevi din toata tara au sustinut, marti, 22 iunie, prima proba la Evaluarea Nationala. Subiectele pe care le-au primit la Limba romana au avut un grad de dificultate mediu, sustine Doina Popescu, profesoara de limba romana la Colegiul National Tudor Vianu din Capitala."Copiii, daca au fost pregatiti pe testele de antrenament, s-au descurcat foarte bine. Dupa mine, este foarte bine cum au gandit anul acesta examenul. Spre deosebire de anul trecut cand copiii trebuiau sa invete niste lucruri, mecanic, anul acesta trebuiau sa recunoasca cuvintele cheie din intrebare. Tot secretul aici consta. Fiecare intrebare are niste cuvinte cheie. Elevul, daca nu este un analfabet functional ci un lector constient, recunoaste cuvantul cheie si stie ce trebuie sa raspunda. Dupa parerea mea se vor descurca bine", a declarat pentru Ziare.com profesoara Doina Popescu.