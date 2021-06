Evaluarea Nationala 2021. Cat de grele au fost subiectele la Limba Romana. Cerinta care i-a pus in dificultate pe copii

Care elevi vor intampina probleme

Subiectul cel mai dificil

Mai greu decat s-a dat anul trecut

Calendar Evaluarea Nationala 2021

"Copiii, daca au fost pregatiti pe testele de antrenament, s-au descurcat foarte bine. Dupa mine, este foarte bine cum au gandit anul acesta examenul. Spre deosebire de anul trecut cand copiii trebuiau sa invete niste lucruri, mecanic, anul acesta trebuiau sa recunoasca cuvintele cheie din intrebare. Tot secretul aici consta. Fiecare intrebare are niste cuvinte cheie. Elevul, daca nu este un analfabet functional ci un lector constient, recunoaste cuvantul cheie si stie ce trebuie sa raspunda. Dupa parerea mea se vor descurca bine", a declarat pentru Ziare.com profesoara Doina Popescu.Potrivit acesteia, cei care vor avea probleme la proba de Limba romana de la Evaluarea Nationala 2021 sunt cei care nu au fost obisnuiti sa lucreze la clasa pe testele de antrenament puse la dispozitie de Ministerul Educatiei."Cine a lucrat la clasa cu copiii pe aceste teste si pe aceste modele si s-a adaptat noii programe pentru ca si terminologia s-a schimbat un pic, nu va avea probleme. Cei care nu se vor descurca, cu siguranta nu au facut mare lucru la scoala. Din momentul in care i-am chemat la scoala, in fiecare saptamana am lucrat pe testele acestea, ca ei sa constientizeze cum se fac aceste teste. In general, copiii au venit la scoala si au avut destul timp ca sa se obisnuiasca", a completat profesoara de limba romana.Subiectul cel mai dificil pe care l-au primit absolventii de clasa a VIII-a la examen il reprezinta asocierea cu alta opera literara."Acolo ei trebuie sa sesizeze care este tema in textul la prima vedere si sa se gandeasca, din ce cunosc ei, care tema s-ar potrivi cu o opera citita. Or, copiii din ziua de azi citesc foarte putin", a mai spus Doina Popescu.Dascalul sustine ca anul trecut subiectele nu au fost prea grele insa copiilor li se cerea, de fapt, sa invete mecanic."Aceste intrebari, din acest an, vizeaza spiritul de observatie al copilului. Asta e marea greutate a acelor examene : daca copilul a fost sau nu obisnuit cu aceste teste si daca i s-a atras atentia sau nu asupra cuvintelor cheie. Se desfiinteaza invatatul mecanic si analfabetismul disfunctional", a punctat profesoara de la Colegiul National Tudor Vianu, adaugand ca elevii au avut suficient timp la dispozitie pentru rezolvarea subiectelor."Sunt convinsa ca au avut timp sa si reciteasca teza si sa corecteze din punct de vedere al punctuatiei", a conchis profesoara.Inscrierea la evaluarea nationala Incheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-aLimba si literatura romana - proba scrisaMatematica - proba scrisaLimba si literatura materna - proba scrisaAfisarea rezultatelor inaintea contestatiilor (pana la ora 14:00)(ora 16:00 - ora 19:00) -(ora 8:00 - ora 12:00) Depunerea contestatiilorSolutionarea contestatiilorAfisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor