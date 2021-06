Evaluare Nationala 2021. Cat de grele au fost subiectele la Matematica: "Nu se va lua 10 prea usor pentru ca au fost si niste capcane"

Doua subpuncte dificile si pentru cei mai buni elevi

Fara exercitii tip PISA, ci doar matematica pura

Calendar Evaluarea Nationala 2021

Daca nota 6 poate fi relativ usor de obtinut, nota 10 nu va putea fi luata de multi elevi , date fiind unele capcane care au fost strecurate prin subiecte pentru a face o departajare intre elevii buni si cei foarte buni."Subiectele din acest seamana cu ce s-a dat in anii anteriori si cu testele de antrenament care s-au dat in vederea examenului. Subiectele nu au fost nici prea grele , nici prea usoare. Nu se va lua 10 prea usor pentru ca au fost si niste capcane, dar 6-7 se poate lua destul de usor", a explicat profesorul de matematica Stefan Vlaston pentru Ziare.com.Potrivit acestuia, nota 10 e greu de obtinut pentru ca au fost cateva capcane."Doua subpuncte au fost greu de facut si poate ca unii nici nu s-au apucat de ele. Pe de alta parte, elevii au avut suficient la dispozitie pentru rezolvarea problemelor, mai ales ca primele subiecte erau relativ usoare", a completat profesorul de matematica.Vlaston sustine ca 50% din cei care au dat examenul vor lua peste 5 la matematica."Nu e limpede ce au invatat copiii acestia dupa trei semestre de scoala online, in special cei care nu au avut meditatori. Oricum, matematica e grea pentru multi, dar dupa trei semestre in care nu ai avut parte de ajutor, ai uitat si putinul pe care il stiai", a comentat dascalul.In ceea ce priveste modelul de subiecte, Stefan Vlaston arata ca absolventii de clasa a VIII-a nu au avut parte de exercitii tip PISA, asa cum au promis oficialii din Ministerul Educatiei. Elevii au avut de rezolvat subiecte de matematica pura."Nu a fost asa, pentru ca aceste subiecte tip PISA la matematica sunt aplicatii practice si transdiciplinare, legat de viata de zi cu zi. Aici nu a fost niciun subiect de acest tip, a fost matematica pura. Asta au testele PISA in plus fata de ale noastre: au probleme cu caracter aplicativ - practic si transdisciplinar. La noi nici vorba de asa ceva", a conchis Stefan Vlaston.07 - 11 iunie 2021 Inscrierea la evaluarea nationala 11 iunie 2021 Incheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a22 iunie 2021 Limba si literatura romana - proba scrisa24 iunie 2021 Matematica - proba scrisa25 iunie 2021 Limba si literatura materna - proba scrisa29 iunie 2021 Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor (pana la ora 14:00)29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) - 30 iunie 2021 (ora 8:00 - ora 12:00) Depunerea contestatiilor30 iunie - 4 iulie 2021 Solutionarea contestatiilor4 iulie 2021 Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor