Examenul la Matematica a inceput la ora 9.00 si s-a incheiat doua ore mai tarziu. A fost publicata varianta de subiecte la Matematica pe care au primit-o elevii in cadrul testului de capacitate.Cristian Demian, profesor de Matematica la Centrul Unirea, a publicat o inregistrare video in care explica modul in care trebuiau rezolvate subiectele: