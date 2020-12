Academia de Studii Economice din Bucuresti - admiterea 2021 la programele universitare de licenta. Oportunitatea unei cariere de succes

eseul motivational;

testul de competenta lingvistica - pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina,

media generala de admitere, calculata ca medie ponderata intre media obtinuta la examenul de bacalaureat (70%) si media anilor de studii (30%).

Alege un Lider si vei deveni un Lider!Academia de Studii Economice din Bucuresti, cea mai buna universitate de profil economic si de administratie publica din Europa de Sud-Est, iti ofera oportunitatea de a-ti cladi un astfel de viitor si de a face parte dintr-o comunitate universitara de prestigiu, cu cea mai buna insertie a absolventilor pe piata muncii autohtone. Conform QS World University Rankings 85% dintre absolventi isi gasesc de lucru in primele 6 luni de la terminarea facultatii, in domeniul studiat.Cu o traditie centenara, Academia de Studii Economice din Bucuresti este o universitate moderna, care se adapteaza constant la cerintele economiei de piata, in stransa legatura cu cerintele mediului de afaceri. ASE este intr-o dinamica permanenta, oferind mereu noi oportunitati studentilor sai.ASE este o universitate de cercetare avansata si educatie, bine pozitionata la nivel international, fapt atestat de ranking-urile de prestigiu. ASE ocupa locul I in Romania, conform clasamentului Times Higher Education World University Rankings 2021 Pentru Admiterea 2021, ASE anunta admitere exclusiv ONLINE, in cursul lunii iulie, la toate programele universitare de licenta, in domeniile Stiinte economice, Stiinte administrative, Sociologie, Drept si Limbi moderne aplicate. Candidatii la programele universitare de licenta ale ASE pot urma una dintre cele 12 facultati ale universitatii - 25 de programe universitare la invatamantul cu frecventa pot fi urmate in limbile romana, engleza, franceza sau germana, iar cele 10 programe universitare pentru invatamantul la distanta si cu frecventa redusa sunt cu predare in limba romana. Oferta de locuri propusa pentru concursul de admitere licenta 2021, la invatamantul cu frecventa, la distanta si cu frecventa redusa, cuprinde peste 6.000 de locuri.Admiterea la licenta se face prin concurs bazat pe:Proba scrisa eliminatorie de competenta lingvistica pentru programele de studii cu predare intr-o limba straina se poate echivala cu certificate de competenta lingvistica, recunoscute de ASE. De asemenea, sunt scutiti de sustinerea testului de competenta lingvistica candidatii care au absolvit studiile liceale in limba straina a programului de licenta pentru care opteaza.Informatii complete despre Admitere, despre oferta propusa de locuri si desfasurarea concursului se vor afla pe site-ul admitere.ase.ro De asemenea, detalii despre oferta de programe universitare de licenta poti gasi pe site-urile fiecarei facultati in parte: Administrarea afacerilor cu predare in limbi straine ASE vine cu multiple oportunitati pentru studentii sai.ASE ofera anual burse de excelenta, burse de performanta, de merit, burse sociale si burse sociale ocazionale.Avand o pozitie excelenta pe harta capitalei, cele 7 cladiri ale campusului universitar se afla in centrul Bucurestiului si au spatii moderne de invatamant: sali de curs si amfiteatre dotate cu tehnologii de ultima generatie, 10 sali de lectura cu peste 400 000 de volume, sali de sport ultramoderne etc. Cele doua cantine ale ASE, Cantina Moxa si Cantina restaurant Cihoschi, ofera posibilitatea de a te hrani sanatos, in conditii de maxima siguranta, cu o mancare mereu variata, proaspata si gustoasa, la preturi studentesti.In timpul anilor de facultate, poti pleca la bursa in strainatate, pentru un semestru sau chiar un an intreg, cu una dintre bursele Erasmus, chiar dupa primul an de facultate. Academia de Studii Economice din Bucuresti iti ofera oportunitatea de a urma numeroase stagii si programe de internship la mari companii romanesti si multinationale. Dupa absolvirea facultatii ai sanse reale de a te angaja in companii multinationale, banci si institutii financiare, autoritati si institutii publice nationale si europene, organizatii guvernamentale si non-guvernamentale, diplomatie, institutii de invatamant (pre) universitar, institute de cercetare, firme de consultanta, audit si evaluare financiara, companii de IT, publicitate, vanzari, agentii de turism si in multe alte locuri.Diploma de absolvent al ASE constituie garantia unui viitor sigur si a celei mai bune insertii pe piata muncii. Alege un Lider si vei deveni un Lider!Implica-te, fii activ si alege un Lider! Cu siguranta vei deveni un Lider!