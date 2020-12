Academician roman mort la 82 de ani in urma infectiei cu COVID-19. "A fost unul dintre cele mai importante nume ale filosofiei romanesti contemporane"

Academicianul Alexandru Surdu este considerat unul dintre cele mai importante nume ale filosofiei romanesti contemporane, un autor de marca in domeniu, un editor de prestigiu (editor al marilor autori ai filosofiei romanesti, cel mai important editor al operei lui Titu Maiorescu), un cercetator de elita si un mare Profesor.Alexandru Surdu fost vicepresedinte al Academiei Romane, Presedintele Sectiei de Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie a acesteia si Directorul Institutului de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu-Motru" al Academiei.Este autorul unei opere prodigioase, alcatuita din scrieri fundamentale, intre care se numara: Logica clasica si logica matematica (1971), Elemente de logica intuitionista (1976), Actualitatea relatiei gandire-limbaj. Teoria formelor prejudicative (1989), Vocatii filosofice romanesti (1995), Contributii romanesti in domeniul logicii in secolul XX (1999), Gandirea speculativa - Coordonate istorico-sistematice (2000), Filosofia moderna - Orientari fundamentale (2002), Filosofia contemporana (2003), Aristotelian Theory of Prejudicative Forms (2006), Filosofia pentadica I, Problema Transcendentei (2007), Teoria formelor logico-clasice (2008), Cercetari logico-filosofice (2009). Pentru opera sa academica si culturala, a primit o serie de premii si distinctii importante, intre care Ordinul National Serviciul Credincios in grad de cavaler."Academicianul Alexandru Surdu a fost profesor al Facultatii de Psihologie a Universitatii Titu Maiorescu, numarandu-se printre fondatorii acesteia. Din aceasta calitate, a initiat in domeniul gandirii si culturii filosofice generatii de studenti de-a lungul a 30 de istorie ai Universitatii. A fascinat pe tineri printr-o cultura fabuloasa, prin cuprinderea si profunzimea cunoasterii, prin spiritul reflexiv, prin deschiderea umanista spre interpretarea si intelegerea lumii si a existentei. Academicianul Alexandru Surdu a fost un mare patriot, profund atasat de spiritul romanesc, de sentimentul romanesc al fiintei, de valorile noastre identitare, de limba, cultura si civilizatia romaneasca, ale caror valori le-a promovat in intreaga sa opera si pe care le-a cultivat celor tineri. I-a admirat si pretuit pe Eminescu, Titu Maiorescu, Blaga, Motru, Noica, pe toti marii ganditori ai culturii noastre, pe care i-a promovat in opere de mare valoare stiintifica, contributii fundamentale la filosofia si cultura romaneasca. A fost un profesor respectat si iubit de catre studenti si de intregul corp profesoral al Universitatii. Pentru Universitatea Titu Maiorescu, a fost un privilegiu si o mare onoare de a-l fi avut in randurile sale pe Marele Profesor si Academician Alexandru Surdu.Plecarea dintre noi a Academicianului Alexandru Surdu reprezinta o grea pierdere pentru cultura romaneasca si pentru Universitatea Titu Maiorescu. Universitatea noastra isi pierde prin plecarea Domniei Sale un fondator, un reper cultural si spiritual, un simbol al academismului si identitatii noastre, o personalitate de elita, un Mare Profesor si Mentor!Consiliul de Administratie, Senatul Universitatii si intreaga comunitate academica maioresciana transmit condoleante familiei indoliate! Dumnezeu sa-l odihneasca si sa-l aseze intre cei Drepti!", se arata intr-un comunicat al Universitatii Titu Maiorescu.CITESTE SI: