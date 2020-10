Activitate academica exclusiv online la Universitatea din Bucuresti

Potrivit unui comunicat de presa al UB, decizia vizeaza o perioada de 14 zile (22 octombrie - 4 noiembrie), urmand ca, in functie de evolutia situatiei, perioada sa se prelungeasca."Senatul Universitatii din Bucuresti a decis in sedinta de astazi, 21 octombrie 2020, derularea activitatii academice din cele 19 facultati exclusiv in sistem online, incepand de maine, 22 octombrie 2020. Decizia vizeaza o perioada de 14 zile (22 octombrie 2020 - 4 noiembrie 2020), urmand ca, in functie de evolutia situatiei, perioada mai sus mentionata sa se prelungeasca", afirma reprezentantii institutiei de invatamant superior.UB mentioneaza ca, in perioada anterioara acestei decizii, cea mai mare parte a activitatilor academice din cadrul UB se desfasura deja pe platforme online.Conducerea UB precizeaza ca serviciile administrative vor fi asigurate in continuare potrivit recomandarilor in vigoare, atat online, cat si fata in fata, in situatiile in care se impune prezenta fizica