ADMIS LA ASE, 2021!

Anual peste 6000 de absolventi de liceu devin studentii nostri si asa va fi si in acest an, cand si tu vei fi printre ei. Suntem la un click distanta de tine cu informatii complete despre Admiterea la ASE. Ne gasesti pe canalele noastre de social media, conectati mereu cu voi pe Facebook Instagram . Iar in fiecare zi de miercuri, incepand cu ora 17:00, stam de vorba cu tine pe Zoom ( https://ase.zoom.us/j/88455955563 ) in cadrul sesiunilor noastre interactive, unde profesori, consilieri si studenti de la ASE abia asteapta sa te intalneasca si sa vorbiti despre tot ce vrei sa afli despre ASE, Admitere si viata de aseist.Ne gasesti in centrul Bucurestiului, Palatul ASE si celelalte cladiri ale noastre sunt in inima capitalei, dar, mai ales, ne gasesti in topurile invatamantului superior economic si de administratie publica din Romania si Europa de Sud-Est. Suntem cea mai buna universitate din tara in domeniul Economie si Econometrie, dar si al administratiei publice, conform recentului clasament QS World University Rankings by Subject 2021. Cu fiecare an incercam sa fim tot mai buni, iar in acest an, in pofida contextului pandemic, ASE este pe locul I intre universitatile romanesti si in segmentul 201-250 la nivel international, conform prestigiosului clasament Times Higher Education Emerging Economies Universities Rankings 2021.Hai sa vorbim despre Admitere! Ea se va desfasura online pe platforma admitere.ase.ro. Acolo gasesti acum toate informatiile utile despre cum vei deveni student la ASE. Te asteptam cu peste 6500 de locuri pentru programele universitare de licenta, dintre care aproape jumatate sunt finantate de la bugetul de stat.Aceste locuri sunt structurate pe 35 de programe universitare de licenta la invatamantul cu frecventa, la distanta si cu frecventa redusa, care pot fi urmate in limbile romana, engleza, franceza, germana.Facultatile care ofera programe de licenta sunt: Administrarea afacerilor cu predare in limbi straine; Administratie si Management Public; Business si Turism; Cibernetica, Statistica si Informatica Economica; Contabilitate si Informatica de Gestiune; Drept; Economie Teoretica si Aplicata; Economie Agroalimentara si a Mediului; Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori; Management; Marketing si Relatii Economice Internationale.Viitorul tau angajator va aprecia studiile finalizate la ASE, diploma de absolvent constituie garantia unui viitor sigur si a celei mai bune insertii pe piata muncii. O confirma influentul QS World University Rankings, unde ASE este universitatea cu cea mai buna insertie a absolventilor pe piata muncii. 85% dintre absolventii nostri isi gasesc de lucru in primele 6 luni de la terminarea facultatii in domeniul studiat, avand oportunitatea de a-si cladi un viitor sigur si a face parte dintr-o comunitate universitara de prestigiu.Pentru orice intrebari si nelamuriri asteptam sa comunicam la admitere@ase.ro, la telefon la 021.319.19.00/01, interior 360, 306 si neaparat miercurea, de la ora 17:00, la sesiunile pe Zoom. Puteti consulta tot ce va este necesar despre Admitere pe pagina dedicata Admitere Licenta 2021 . La intrarile cladirilor noastre te asteapta brosuri cu detalii despre Admitere.ASE pune la dispozitia viitorilor sai studenti peste 3 400 de burse de performanta, de studiu si sociale, peste 550 de burse Erasmus, numeroase parteneriate pentru stagii si practica la firme de top, 400 000 de volume in biblioteca, spatii moderne de invatamant, alte facilitati de invatare.Cu o traditie centenara si peste 300 000 de absolventi, Academia de Studii Economice din Bucuresti este o universitate dinamica, intr-o adaptare permanenta la cerintele economiei de piata, in stransa legatura cu cerintele mediului de afaceri.Succes la Admitere la ASE 2021!Nu uita, alegand un lider, TU ai sa devii lider! # alegeASE