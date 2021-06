ADMITERE ASE 2021 la programele de studii universitare de LICENTA!

eseul motivational ;

Academia de Studii Economice din Bucuresti, liderul invatamantului superior economic si de administratie publica din Europa de Sud-Est, scoate la concurs peste 6500 de locuri la programele universitare de licenta, aproape jumatate finantate de la bugetul de stat.Procesul de admitere la ASE se va desfasura si in acest an ONLINE pe platforma institutionala admitere.ase.ro Inscrierile au loc in perioada 09-16 iulie a.c., prin incarcarea documentelor de concurs pe platforma admitere.ase.ro . Taxa de inscriere se poate plati online, prin intermediul aplicatiei, in cadrul procesului de inscriere.ASE vine cu o oferta de 35 de programe universitare de licenta, in limbile romana, engleza, franceza sau germana, pentru formele cu frecventa, la distanta si cu frecventa redusa.Facultatile ASE sunt: Administrarea afacerilor, cu predare in limbi straine;Administratie si Management Public; Business si Turism; Cibernetica, Statistica si Informatica Economica; Contabilitate si Informatica de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentara si a Mediului; Economie Teoretica si Aplicata; Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori; Management; Marketing; Relatii Economice Internationale.ASE este o universitate de cercetare avansata si educatie, bine pozitionata la nivel international, fapt atestat de recentele ranking-uri de prestigiu.ASE si-a continuat trendul ascendent in prestigiosul clasament Times Higher Education Emerging Economies Universities Rankings, si, in pofida activitatii in conditiile specifice contextului pandemic, a urcat pe locul 1 intre universitatile romanesti si in segmentul 201-250 la nivel international, conform editiei 2021.ASE este cea mai buna universitate din Romania in domeniul Economie si Econometrie, conform QS World University Rankings by Subject 2021.Angajatorii apreciaza foarte bine studiile urmate la ASE. Diploma de absolvent ASE constituie garantia unui viitor sigur si a celei mai bune insertii pe piata muncii. O confirma influentul QS World University Rankings, unde ASE este universitatea cu o foarte buna insertie a absolventilor pe piata muncii. 85% dintre absolventii nostri isi gasesc de lucru in primele 6 luni de la terminarea facultatii in domeniul studiat, avand oportunitatea de a-si cladi un viitor sigur si bine platit.Pentru intrebari si informatii detaliate despre Admitere si ASE, candidatii au la dispozitie paginile institutionale Admitere Licenta 2021 Timpul este tot mai scurt, de aceea ASE desfasoara intalniri saptamanale online cu candidatii, sub genericul Admis la ASE, 2021!, miercurea, incepand cu ora 17:00, la https://ase.zoom.us/j/88455955563 . Candidati pot intreba tot ce ii intereseaza despre perspectivele profesionale oferite de ASE, Admiterea 2021, viata de student si oportunitatile de dezvoltare personala pentru absolventii ASE, iar cadre didactice, consilieri de orientare profesionala si studenti raspund cu placere.La dispozitia candidatilor se afla adresa de e-mail admitere@ase.ro si call center la 0213191900/01, interior 360, 306. La intrarile universitatii se gasesc brosuri cu detalii despre Admitere.ASE ofera viitorilor sai studenti peste 3 400 de burse de performanta, de studiu si sociale, peste 550 de burse Erasmus de studii in strainatate, numeroase parteneriate pentru stagii si practica la firme de top. Studentii au la dispozitie 400 000 de volume in biblioteca ASE, spatii moderne de invatamant, multe facilitati de invatare.Cu o traditie centenara si peste 300 000 de absolventi, Academia de Studii Economice este o universitate dinamica, intr-o adaptare permanenta la cerintele economiei de piata, in stransa legatura cu cerintele mediului de afaceri.Alege un Lider si vei deveni un Lider! #alegeASE