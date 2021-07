Alege un lider! #Alege ASE! ADMITERE 2021 la programele universitare de MASTERAT si DOCTORAT!

Inscrierile incep vineri, 23 iulie si se incheie marti, 27 iulie la ora 12:00. Candidatii incarca documentele de concurs pe platforma admitere.ase.ro ASE vine cu o oferta de 72 de programe universitare de masterat, in limbile romana, engleza, franceza sau germana. Facultatile ASE sunt: Administrarea afacerilor, cu predare in limbi straine; Administratie si Management Public; Business si Turism; Bucharest Business School (Scoala de Afaceri); Cibernetica, Statistica si Informatica Economica; Contabilitate si Informatica de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentara si a Mediului; Economie Teoretica si Aplicata; Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori; Management; Marketing; Relatii Economice Internationale.Admiterea ONLINE la programele de masterat se face prin concurs, candidatii fiind ierarhizati in functie de media de admitere, calculata ca medie ponderata intre:* rezultatele obtinute la proba de specialitate - 40% (proba de specialitate consta intr-un test grila, iar pentru anumite programe si pentru programul "Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica" proba se desfasoara sub forma de interviu de specialitate);* media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta - 60%.Pentru programele cu predare in limbi straine se sustine online o proba de competenta lingvistica tip interviu, notata cu calificativul admis/respins. Fac exceptie candidatii care prezinta unul dintre certificatele recunoscute de ASE, sau cei care au absolvit programe de licenta organizate in limba straina a programului de masterat pentru care candideaza.Taxa de inscriere este de 250 lei (300 lei pentru programele de studii universitare de masterat organizate de Bucharest Business School) pentru candidatii proveniti din Romania si din alte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene si cei care au dobandit protectie internationala in Romania sau au dobandit un drept de sedere in Romania.Pentru candidatii proveniti din alte state, in afara celor mentionate mai sus, taxa de inscriere este 400 Euro. In aceasta taxa de inscriere sunt incluse toate optiunile aferente unui domeniu (facultate). Taxa de inscriere se plateste preferabil pe platforma admitere.ase.ro.Taxa de scolarizare la programele universitare de masterat este de 5.000 de lei/an pentru studentii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana si studentii care au dobandit protectie internationala in Romania sau au dobandit un drept de sedere in Romania.Pentru intrebari si informatii detaliate despre Admiterea la programele universitare de masterat candidatii au la dispozitie paginile institutionale Admitere Masterat 2021 La dispozitia candidatilor se afla adresa de e-mail consiliere@ase.ro.Academia de Studii Economice din Bucuresti a primit dreptul de a conduce doctorate si de a acorda titlul de doctor in stiinte economice inca din anul 1921, in urma cu un secol. ASE se mandreste cu scolile sale doctorale.Pentru anul universitar 2021-2022, ASE scoate la concurs pentru programele universitare de DOCTORAT 360 de locuri.Inscrierile incep marti, 13 iulie si se incheie joi, 15 iulie. Candidatii incarca documentele de concurs pe platforma doctorat.ase.ro ASE vine cu o oferta de 10 programe de doctorat, in domeniile fundamentale Stiinte economice si Drept: Administrarea afacerilor; Cibernetica si Statistica economica; Contabilitate; Drept; Economie; Economie si Afaceri Internationale; Finante; Informatica Economica; Management si Marketing. Studiile universitare de doctorat se desfasoara la forma de invatamant cu frecventa si cu frecventa redusa, in limba romana sau intr-o limba de circulatie internationala (engleza, germana, franceza).Taxa de inscriere la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat pentru anul universitar 2021 - 2022 este de 500 lei.Informatii complete despre Admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina doctorat.ase.ro/admitere, care reflecta intreg procesul de admitere, cu precizari actualizate permanent despre calendarul admiterii, metodologie, continutul dosarului de inscriere, pasii candidatului, rezultatele admiterii s.a.ASE este o universitate de cercetare avansata si educatie, bine pozitionata la nivel international, fapt atestat de recentele ranking-uri de prestigiu. ASE si-a continuat trendul ascendent in prestigiosul clasament Times Higher Education Emerging Economies Universities Rankings si a urcat in editia 2021 pe locul 1 intre universitatile romanesti si in segmentul 201-250 la nivel international.ASE este cea mai buna universitate din Romania in domeniul Economie si Econometrie, conform QS World University Rankings by Subject 2021.ASE are programe universitare adaptate noutatilor din mediul de afaceri. Companiile partenere ale ASE ofera stagii studentilor, iar manageri de top vin si prezinta studii de caz din practica cotidiana in cadrul cursurilor din ASE. Interesul fiecarei facultati de la ASE este sa desfasoare un dialog permanent cu marile companii, pentru a fi mereu la curent cu cerintele si dinamica de pe piata muncii. Angajatorii apreciaza foarte bine studiile urmate la ASE. Diploma de absolvent ASE constituie garantia unui viitor sigur si a celei mai bune insertii pe piata muncii."Dragi candidati, va invit, cu drag, sa va alaturati comunitatii de peste 22 000 de studenti ai Academiei de Studii Economice din Bucuresti, liderul invatamantului economic si de administratie publica din Europa de Sud-Est. Eu insumi sunt mandru sa fiu absolvent al acestei universitati. Traditia si dinamica, stransa legatura cu mediul de afaceri, oportunitatile de invatare, numeroasele burse de studii, mobilitatile internationale, conditiile noastre bune de cazare sunt cateva dintre argumentele pentru care Universitatea din Piata Romana poate constitui o optiune inspirata, sigura si de perspectiva pentru voi! Statutul de absolvent al ASE asigura o foarte buna insertie pe piata muncii, o viata profesionala de succes si o cariera frumoasa, pe care v-o doresc din plin! Succes, dragi candidati!" - prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector.Cu o traditie centenara si peste 300 000 de absolventi, Academia de Studii Economice din Bucuresti este o universitate dinamica, intr-o adaptare permanenta la cerintele economiei de piata.Alege un Lider si vei deveni un Lider! #alegeASE.