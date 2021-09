Alege un lider! #Alege ASE! ADMITERE septembrie 2021 la programele universitare de MASTERAT și DOCTORAT!

Înscrierile se desfășoară online în perioada 6-7 septembrie (marți, 7 septembire până la ora 14:00).Candidații încarcă documentele de concurs pe platforma admitere.ase.ro ASE vine cu o ofertă de programe universitare de masterat, în limbile română, engleză, franceză sau germană. Facultățile ASE sunt: Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine; Administrație și Management Public; Business și Turism; Bucharest Business School (Școala de Afaceri); Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentară și a Mediului; Economie Teoretică și Aplicată; Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; Management; Marketing; Relații Economice Internaționale.Admiterea ONLINE la programele de masterat se face prin concurs, candidații fiind ierarhizați în funcție de media de admitere, calculată ca medie ponderată între:• rezultatele obținute la proba de specialitate - 40% (proba de specialitate constă într-un test grilă, iar pentru anumite programe și pentru programul "Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică" proba se desfășoară sub forma de interviu de specialitate);• media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență - 60%.Pentru programele cu predare în limbi străine se susține online o probă de competență lingvistică tip interviu, notată cu calificativul admis/respins. Fac excepție candidații care prezintă unul dintre certificatele recunoscute de ASE , sau cei care au absolvit programe de licență organizate în limba straină a programului de masterat pentru care candidează.Taxa de înscriere este de 250 lei (300 lei pentru programele de studii universitare de masterat organizate de Bucharest Business School) pentru candidații proveniți din România și din alte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene și cei care au dobândit protecție internațională în România sau au dobândit un drept de ședere în România.Pentru candidații proveniți din alte state, în afara celor menționate mai sus, taxa de înscriere este 400 Euro. În această taxă de înscriere sunt incluse toate opțiunile aferente unui domeniu (facultate). Taxa de înscriere se plătește preferabil pe platforma admitere.ase.ro.Taxa de școlarizare la programele universitare de masterat este de 5.000 de lei/an pentru studenții din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană și studenții care au dobândit protecție internațională în România sau au dobândit un drept de ședere în România.Pentru întrebări și informații detaliate despre Admiterea la programele universitare de masterat candidații au la dispoziție paginile instituționale Admitere Masterat 2021 La dispoziția candidaților se află adresa de e-mail consiliere@ase.ro Academia de Studii Economice din București a primit dreptul de a conduce doctorate si de a acorda titlul de doctor în științe economice încă din anul 1921, în urmă cu un secol. ASE se mândrește cu școlile sale doctorale.Pentru anul universitar 2021-2022, ASE scoate la concurs pentru programele universitare de DOCTORAT , sesiunea septembrie, 24 de locuri.Înscrierile au loc în perioada 7 – 8 septembrie. Candidații încarcă documentele de concurs pe platforma doctorat.ase.ro ASE vine cu o ofertă de 10 programe de doctorat, în domeniile fundamentale Științe economice și Științe juridice: Administrarea afacerilor; Cibernetică și Statistică economică; Contabilitate; Economie; Economie și Afaceri Internaționale; Finanțe; Informatică Economică; Management; Marketing; Drept. Studiile universitare de doctorat se desfășoară la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, germană, franceză).Taxa de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat pentru anul universitar 2021 – 2022 este de 500 lei.Informații complete despre Admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina doctorat.ase.ro/admitere , care reflectă întreg procesul de admitere, cu precizări actualizate permanent despre calendarul admiterii, metodologie, conţinutul dosarului de înscriere, paşii candidatului, rezultatele admiterii ș.a.ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, bine poziționată la nivel internaţional, fapt atestat de recentele ranking-uri de prestigiu. ASE și-a continuat trendul ascendent în prestigiosul clasament Times Higher Education Emerging Economies Universities Rankings și a urcat în ediția 2021 pe locul 1 între universitățile românești și în segmentul 201-250 la nivel internațional.ASE este cea mai bună universitate din România în domeniul Economie și Econometrie, conform QS World University Rankings by Subject 2021.ASE are programe universitare adaptate noutăților din mediul de afaceri. Companiile partenere ale ASE oferă stagii studenților, iar manageri de top vin și prezintă studii de caz din practica cotidiană în cadrul cursurilor din ASE. Interesul fiecărei facultăți de la ASE este să desfășoare un dialog permanent cu marile companii, pentru a fi mereu la curent cu cerințele și dinamica de pe piața muncii. Angajatorii apreciază foarte bine studiile urmate la ASE. Diploma de absolvent ASE constituie garanția unui viitor sigur și a celei mai bune inserții pe piața muncii."Dragi candidați, vă invit, cu drag, să vă alăturați comunității de peste 22 000 de studenți ai Academiei de Studii Economice din București, liderul învățământului economic și de administrație publică din Europa de Sud-Est. Eu însumi sunt mândru să fiu absolvent al acestei universități. Tradiția și dinamica, strânsa legătură cu mediul de afaceri, oportunitățile de învățare, numeroasele burse de studii, mobilitățile internaționale, condițiile noastre bune de cazare sunt câteva dintre argumentele pentru care Universitatea din Piața Romană poate constitui o opțiune inspirată, sigură și de perspectivă pentru voi! Statutul de absolvent al ASE asigură o foarte bună inserție pe piața muncii, o viață profesională de succes și o carieră frumoasă, pe care v-o doresc din plin! Succes, dragi candidați!" - prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector.Cu o tradiție centenară și peste 300 000 de absolvenți, Academia de Studii Economice din București este o universitate dinamică, într-o adaptare permanentă la cerințele economiei de piață.Alege un Lider și vei deveni un Lider! #alegeASE.