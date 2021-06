Cinci universitati din tara protesteaza fata de cresterea optionala a varstei de pensionare la 70 de ani

Autonomia universitara este garantata prin Constitutia Romaniei

Ce prevede proiectul de lege

Asta fara a incheia un nou contrat de munca si fara a mai putea cumula salariul cu pensia. Reprezentantii universitatilor sustin ca legea este una abuziva, care incalca autonomia universitara.Comunicatul este semnat de rectorii Universitatii Bucuresti, Academiei de Stiinte Economice, Universitatii de Vest, Universitatii "Babes Bolyai" din Cluj Napoca si Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi."Membrii Consortiului Universitaria, alcatuit din Academia de Studii Economice din Bucuresti, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucuresti, Universitatea de Vest din Timisoara, au aflat consternati de aprobarea, in sedinta de guvern din 9 iunie 2021, a proiectului de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare.Autonomia universitara este garantata prin Constitutia Romaniei, iar acest drept este de necontestat si nenegociabil. Conform acesteia, si in concordanta deplina cu Legea educatiei nationale, universitatile isi elaboreaza propriile strategii institutionale si isi gestioneaza autonom si in interesul universitatii resursele umane.Noi, cele cinci mari universitati membre ale Consortiului Universitaria, consideram inacceptabil ca tocmai legiuitorul sa incalce legea, prin interventia sa abuziva intr-un domeniu care apartine exclusiv factorilor decizionali ai unei universitati. Nimeni nu are dreptul legal sa intervina si sa stirbeasca, prin modificarea legislatiei, autoritatea si autonomia universitara.In virtutea acesteia, nu vom accepta ca decizia privind resursele umane, implicit procesul didactic si de cercetare din universitate, sa fie exercitata din exteriorul universitatii, printr-o lege abuziva, al carei proiect a fost aprobat astazi de guvern, si care prevede ca unic criteriu si argument o simpla cerere de continuare a activitatii la implinirea varstei legale de pensionare.Este ingrijoratoare si contraproductiva aceasta atitudine a decidentilor de imixtiune in asigurarea unui mediu propice stimularii calitatii si competitivitatii in mediul academic. Universitatile trebuie sa isi defineasca autonom politicile de personal didactic si de cercetare pe baza unor standarde de calitate si criterii nediscriminatorii, aprobate de catre Senatul universitar.Continuarea activitatii dupa implinirea varstei legale de pensionare se poate realiza numai in aceste conditii. Membrii Consortiului Universitaria solicita imperios respectarea legala si reala a autonomiei universitare, in spiritul promovarii calitatii academice in Romania si a pregatirii tot mai bune a absolventilor nostri", se arata in comunicatul tranmis si semnat de rectorii celor cinci universitati.Proiectul de lege interzice cumulul pensie-salariu la stat si creste optional varsta de pensionare la 70 de ani. Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, proiectul de lege prin care angajatii pot ramane in campul muncii pana la 70 de ani, la cerere. Bugetarii nu vor mai putea cumula salariul cu pensia.Proiectul pervede ca angajatii din sectorul public care sunt si in pensie au obligatia ca in termen de 30 de zile de intrarea in vigoare a legii sa opteze, fie isi continua activitatea pana la 70 de ani, cu suspendarea pensiei, sau se suspenda contractul de serviciu si intra in pensie.Continuarea activitatii bugetarilor in campul muncii nu este conditionata de acordul prealabil al angajatorului.Persoanele care au calitatea de pensionari si continua activitatea pot opta, la cerere, pentru reluarea platii pensiei si incetarea raporturilor de munca sau a raporturilor de serviciu oricand, pana la implinirea varstei de 70 de ani.Proiectul de lege adoptat miercuri de Guvern va fi trimis in Parlament unde va intra in procedura de dezbatere si adoptare.