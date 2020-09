Cum vor sustine cursurile cele 19 facultati de la Universitatea Bucuresti. Cele mai multe au optat pentru sistemul mixt, o parte vor face orele doar online

Este cazul facultatilor de Administratie si Afaceri, Biologie, Chimie, Filosofie, Fizica, Geografie, Geologie si Geofizica, Istorie, Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Limbi si Literaturi Straine, Psihologie si Stiintele Educatiei si Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul"."Deciziile facultatilor, aprobate in Senatul Universitatii din Bucuresti de miercuri, au avut in vedere cateva considerente principale: continuarea activitatii academice si de cercetare in cele mai bune conditii posibile, in contextul actual, asigurarea educatiei "fata in fata" acolo unde reprezentantii facultatilor au considerat necesar si posibil si, nu in ultimul rand, respectarea normelor de siguranta sanitara in vigoare", afirma sursa citata.Pe de alta parte, facultatile de Drept, Litere, Matematica si Informatica, Sociologie si Asistenta Sociala, Stiinte Politice, Teologie Baptista si Teologie Romano-Catolica au optat pentru desfasurarea activitatilor academice in sistem online.Anumite programe, atat de licenta , cat si de master, au optat pentru formule specifice, care imbina tipurile de predare in functie de nevoile proprii. Informatii cu privire la modalitatile de desfasurare a activitatilor pentru fiecare dintre programele de licenta si de master oferite de cele 19 facultati ale UB pot fi consultate pe site-urile facultatilor. Lista completa a facultatilor UniBuc, dar si datele de contact ale fiecareia pot fi accesate la adresa https://unibuc.ro/studii/facultati/."Nu ne vom mai putea intalni fata in fata la fel de des ca pana acum, vom lucra pe formatiuni mai mici, vom avea trasee clare in universitate si nu se va mai putea petrece la fel de mult timp in spatiile comune. Pe de alta parte, este tot atat de important sa incercam si noi, profesorii, sa ne adaptam continuturile si metodele noilor tehnologii, pentru a putea oferi studentilor nostri acel lucru pentru care au venit la Universitatea din Bucuresti: educatie academica si cercetare de calitate. Consider ca intelepciunea si increderea trebuie sa fie elemente definitorii in noul an academic", a declarat rectorul UB Marian Preda, potrivit comunicatului de presa.In ceea ce priveste cazarea in caminele Universitatii din Bucuresti, pentru anul universitar 2020-2021 sunt puse la dispozitia studentilor aproximativ 4.000 de locuri de cazare , in conditii de distantare."In acest sens, cazarea unui numar cat mai mare de studenti care au nevoi reale de a ocupa un loc in caminele UB se va face prin corelarea scenariilor de cazare cu scenariile educationale adoptate de fiecare facultate pentru fiecare program de studii si cu veniturile studentilor dupa cum urmeaza: cazarea cu prioritate a studentilor care participa la activitati fata in fata, pe toata perioada de derulare a acestor activitati; cazarea cu prioritate a studentilor care nu au mijloace financiare pentru a-si inchiria un loc de cazare, altul decat cele oferite de UB; cazarea cu prioritate a studentilor care nu au conditii de studiu la domiciliu, chiar daca participa exclusiv la activitati online. In acest caz, studentii care doresc sa beneficieze de dreptul la camin trebuie sa faca dovada lipsei conditiilor de studiu la domiciliu", mai afirma reprezentantii UB.Reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus a studentilor cazati in caminele UB se va asigura prin respectarea urmatoarelor principii: cazarea studentilor cu respectarea distantarii fizice de cel putin 1 metru intre paturi; cazarea studentilor aflati in grupe de risc in camere cu grup sanitar propriu; cazarea studentilor in camere pe formatiuni de studii; cazarea studentilor pe etajele caminelor care au grupuri sanitare comune pe facultati (si pe cat posibil pe programe si ani de studii); minimizarea interactiunii in utilizarea rutelor de transport in comun de la camin la sediul facultatii (pe cat posibil, linii directe de transport in comun - autobuz, metrou etc. - de la si catre facultate); interzicerea petrecerilor sau a oricarei alte manifestari de grup in incinta caminelor; derularea programului de dezinfectare periodica a spatiilor comune din camine.Cererile de cazare in caminele Universitatii din Bucuresti se vor depune online. Informatii cu privire la procesul de cazare si la calendarul stabilit pentru fiecare dintre cele 19 facultati pot fi consultate pe website-urile acestora.De asemenea, servirea mesei la cantina Universitatii din Bucuresti se va realiza in regim de ridicare a produselor gata preparate - "to go". Accesul la cantina va fi restrictionat in conformitate cu legislatia in vigoare, realizandu-se exclusiv pe baza legitimatiei de student vizate sau a altor documente similare, vizate la zi (si numai pentru persoanele care au dreptul de a beneficia de acces la serviciul de cantina al UB).