Debirocratizare si invatamant online la Universitatea din Bucuresti

Antonio Momoc s-a nascut in Bucuresti, este casatorit si are doi copii. Este decan si conferentiar doctor la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Universitatea din Bucuresti. Este trainer atestat si sustine sesiuni de training profesionale: public speaking si comunicare publica.

Putini isi imaginau la acea data magnitudinea schimbarilor si cum vor evolua lucrurile pana la finele acestui an universitar: atat sesiunea de examene din luna mai pentru anii terminali, examenele din iunie pentru anii 1 si 2 licenta sau 1 master, cat si sustinerea examenului de finalizare a studiilor licenta si master se desfasoara anul acesta in mediul online.Facultatile din cadrul Universitatii din Bucuresti, profesorii si studentii s-au adaptat rapid. Au fost folosite la maxim resursele online utilizate pana atunci pentru desfasurarea cursurilor aferente programelor la Distanta. Invatamantul la Distanta pe platforma Moodle si accesul la sistemul e-learning au devenit un suport obisnuit, comun, de predare si evaluare in cadrul invatamantului universitar cu freceventa, adecvat la noua realitate.Universitatea a pus rapid la dispozitia studentilor cu dificultati economice acces la echipamente (laptop) si stickuri de Internet, astfel incat accesul la cursurile de pe platformele digitale si la examenele online sa nu fie afectat. A fost acceptata amanarea platii unor taxe de pentru cei mai afectati de criza.Studenti si profesori se intalnesc zilnic la ore in mediul online, verificarile, testele si examenele au loc pe Internet, iar sustinerea lucrarilor de licenta si a tezelor de disertatie va avea loc in mediul online in luna iunie.Inscrierea la examenul de admiterea de anul acesta la facultatile din cadrul Universitatii din Bucuresti are loc preponderant online si doar in mod exceptional la sediul institutiei. Debirocratizarea si managementul eficient al timpului constituie avantaje care cel mai probabil ca vor fi mentinute si dupa revenirea la activitatea la clasa.Examenul de admitere la Universitatea din Bucuresti in sesiunea iulie-septembrie din acest an va avea loc in urmatoarele modalitati:- admitere pe baza mediei/a notelor de la bacalaureat (la 6 facultati din UB).- admitere pe baza mediei de la bacalaureat si a unui eseu motivational (6 facultati din UB).- admitere pe baza unei formule mixte (la 5 facultati din UB) care combina notele de la bacalaureat, note din anii de studii din liceu si note pe eseu motivational.- admitere pe baza unui interviu motivational - 1 facultate.- admiterea pe baza unui examen scris la sala - 1 facultate.La Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii pentru prima oara in 30 de ani va fi luata in considerare la admitere nota de la examenul de bacalaureat.Specializarile pentru care facultatea pregateste specialisti - Jurnalism, Publicitate, Comunicare si Relatii Publice - sunt vocationale, astfel ca intotdeauna proba de creativitate a constituit un criteriu esential de selectie. Anul acesta, eseul motivational pe care il vor depune la inscriere absolventii de liceu va evalua si creativitatea candidatilor, felul in care descriu si argumenteaza motivatia alegerii lor.In acest fel se mentine exigenta cu privire la modul cum scriu candidatii in limba romana si se adauga in calculul notei finale pentru admitere criteriul rezultatelor obtinute la bacalaureat si al notelor obtinute pe durata anilor de studii din liceu, dupa urmatoarea formula:- 40% din nota va cantari eseul motivational (o pagina A4, eseu depus online in format PDF, JPG sau PNG);- 20% din nota va fi reprezentata de media generala obtinuta la examenul de bacalaureat;- 20% va insemna nota la proba scrisa la limba si literatura romana de la examenul de bacalaureat;- 20% va fi reprezentata de media obtinuta la prima limba straina pe parcursul anilor de studii din liceu.La FJSC candidatii vor intra in competitie pentru 120 de locuri la buget la nivel licenta si pentru 135 de locuri la buget la programele de master ale facultatii.Candidatii care se vor inscrie online la concursul de admitere la una dintre cele 19 facultati ale Universitatii din Bucuresti vor beneficia de o reducere de 25% din taxa de inscriere. In acest fel este incurajata inscrierea online a documentelor din dosar (diplome sau adeverinte scanate) si este redus costul de deplasare si timpul de asteptare la cozi sau aglomeratia la ghiseul de la secretariat.Indiferent cum vor evolua lucrurile din septembrie, Universitatea nu va fi luata pe nepregatite in cazul putin probabil in care deschiderea noului an academic ar avea loc online.