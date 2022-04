Experiment unic in Romania: O universitate de top din Olanda tine cursuri gratuite pentru o zi la Bucuresti

Profesori de la una dintre cele mai prestigioase universitati din Olanda vin la Bucuresti pentru a tine cursuri gratuite dupa modelul olandez.

La universitatile olandeze, educatia este orientata spre studenti, iar studiile sunt structurate astfel incat acestia sa dobandeasca cunostinte practice si sa dispuna de un plan de dezvoltare individual si profesionala pentru viitor. Cursurile tinute la Bucuresti vor avea la baza tocmai aceste principii.

Vor fi 9 domenii de studiu prezentate si predate de profesori in 4 lectii trial, si anume Workshop Creative Media and Game Technologies, Workshop International Finance and Accounting, International Human Resource Management si International Business, Workshop Software Engineering, Electrical and Electronic Engineering si Applied Computer Science si Workshop Tourism Management si Hotel Management.

Rolul Saxion Experience Day este acela de a-i introduce pe tinerii romani in universul studiilor olandeze si de a ii ajuta sa inteleaga mai bine cum se desfasoara intregul proces de educatie. De aceea, Saxion Experience Day nu este doar despre cursuri, ci si despre relatia profesor - student.

Pe parcursul zilei, lectorii Saxion isi vor aloca diferite intervale de cate 20 minute si pentru intalniri individuale cu toti cei interesati sa discute mai in profunzime detalii despre programul de studiu de interes, structura lui, despre internship-uri, perspectivele dupa absolvire sau orice alte detalii de interes pentru fiecare.

Saxion University of Applied Science este una dintre cele mai mari si performante universitati din Olanda. Universitatea gazduieste peste 27.000 de studenti, de aproximativ 90 de nationalitati diferite, iar peste jumatate dintre programele de studiu sunt in limba engleza. Saxion se bucura si de parteneriate cu alte institutii educationale si companii la nivel mondial, facilitand programe de internship si angajare.

Evenimentul va avea loc sambata, pe 24 noiembrie, la Hotel Novotel, Bucuresti.

