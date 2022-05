Fotografia zilei: Uriasul monument cu lei si vulturi, rasarit in Bucuresti gratie Primariei Sectorului 1

Un urias monument a aparut in aceasta vara in fata Universitatii Bioterra din Sectorul 1, fiind realizat in parteneriat cu primaria de sector, condusa de social-democratul Daniel Tudorache.

Constructia se afla chiar langa intrarea in curtea universitatii, in tarcul unde inainte se afla o pancarta cu numele institutiei.

Uriasul monument are o inaltime de peste 10 metri si este "impodobit" cu mai multe statui.

De jos in sus, acestea sunt: doi lei, de-o parte si de alta, doi vulturi cu aripile ridicate pe o piatra, toate cele patru statui fiind albe. Mai sus se afla trei personaje feminine, toate tinand in mana o amfora pe cu un glob de felinar pe ea - doua de o parte si de alta a varfului monumentului si una in varf.

Pe fata constructiei se afla doua placi de marmura neagra, cu simboluri biblice si religioase, iar jos o alta placa explicand cine a realizat monumentul, nu insa si ce semnifica si ce rost are el.

"Acest edificiu de arta si cultura este realizat in parteneriat de Primaria Sectorului 1 si Universitatea Bioterra. Loc de intalnire, sfatuire, schimb de opinii si decizii pentru progresul invatamantului de toate gradele, privind promovarea unui invatamant modern, dinamic, liber si aplicativ", este mesajul.

Monumentul se afla pe Soseaua Straulesti, in locul in care drumul vireaza la 90 de grade.

Foto: Ziare.com

Amintim ca universitatea a fost absolvita de doi primari PSD - Robert Negoita, de la Sectorul 3, si Florentin Pandele, de la Voluntari, sotul Gabrielei Firea, dar si de actualul numar 2 din PSD, Niculae Badalau.

Ads

In luna mai 2016, actualul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a organizat un eveniment electoral intr-o sala a Universitatii Bioterra, scria atunci PressOne. Au participat atunci profesori bucuresteni, dar si social-democratii Ecaterina Andronescu si Victor Ponta si inspectorul scolar general, Ionel Florian Lixandru.

Nu e prima data cand aceasta universitate atrage atentia gratie unei statui. In 2012, s-au construit doua busturi ale unor profesori ai filialei din Focsani - decanul Facultatii de Management Agroturistic, Culai Dascalu, si fostul rector Floarea Nicolae, scria Adevarul. Atunci, cei doi au spus ca studentii au fost cu initiativa si ca le-au facut o surpriza.

Universitatea a fost infiintata in anul 1990 si este incadrata ca unitate de invatamant superior privat de interes public.

F.N.

Ads