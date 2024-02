In Ministerul Apararii sunt 911 doctori care au castigat in doi ani 1,2 milioane de euro, gratie acestui titlu universitar

In Ministerul Apararii sunt 911 persoane care detin titlul de doctor si care au castigat, in total, in baza respectivei diplome, circa 1,2 milioane euro intre 1 ianuarie 2015 si 30 septembrie 2016.

Dezvaluirea a fost facuta pe Facebook de jurnalista Emilia Sercan, cea care a dat in vileag mai multi politicieni care si-au plagiat tezele de doctorat.

"Am cerut de la cele mai importante institutii publice (Ministerul Apararii, Ministerul de Justitie, Ministerul de Interne, Guvern, Administratia Prezindentiala, Ministerul de Externe) liste cu numele tuturor celor care detin titlul de doctor si banii platiti de aceste institutii ca spor salarial. Nu mi-au raspuns solicitarilor, asa ca i-am dat in judecata.

Procesele cu MApN, MAI si MAE le-am castigat in prima instanta. Am pierdut, tot in prima instanta, procesul cu Administratia Prezidentiala (...) Ca sa va faceti o idee, in MApN sunt 911 doctori, care, in perioada 1 ianuarie 2015 - 30 septembrie 2016, au primit 1,2 milioane euro pentru ca au titlul de doctor.

Alte trei procese am deschis recent impotriva Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), institutia care le plateste clicii lui George Maior si Gabriel Oprea un salariu pe viata din bani publici. (...) Tocmai am verificat portalul instantelor de judecata si pot sa va anunt ca am castigat si procesele cu Ministerul Justitiei si Guvernul Romaniei", a postat Emilia Sercan pe reteaua de socializare.

De asemenea, ea precizeaza ca a dat in judecata ASSN, pentru ca a refuzat sa ii furnizeze informatii publice despre modul in care au fost numiti presedinti ai academiei George Maior si Remus Pricopie, dar si sa spuna cum au fost selectati "academicienii".

"Impotriva ASSN am castigat deja definitiv un proces, iar in altul astept verdictul definitiv saptamana viitoare. Alte doua procese am deschis impotriva Ministerului Afacerilor Externe. M-am infuriat cand MAE a refuzat sa-mi spuna de la ce firma s-a detasat fiica lui Florin Iordache atunci cand s-a angajat in MAE, pentru ca s-a angajat prin detasare, si nu prin concurs.

Au refuzat sa-mi raspunda, le-am facut o serie de alte solicitari si asa am aflat ca in MAE lucreaza circa 1.350 de oameni, din care 850 sunt detasati!!! 850!!!", a mai scris, printre altele, Emilia Sercan.

Jurnalista, cunoscuta pentru cazurile de plagiat descoperite, a fost zilele trecute tinta unui atac in presa, o publicatie din Sibiu acuzand-o ca ea insasi si-ar fi plagiat lucrarea de licenta, sustinuta in urma cu 14 ani.

"Nu am nicio indoiala ca se incearca scoaterea mea definitiva din presa. In Romania merge mai usor sa compromiti un ziarist, sa ii spulberi credibilitatea sau sa spui ca e acoperit. Galetile de laturi pe care i le arunci in cap sunt suficiente, nu trebuie sa il suprimi fizic, asa cum se intampla frecvent in Rusia", a replicat Emilia Sercan.

C.B.