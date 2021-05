Intalnirea Consortiului "Universitaria" din 14 mai 2021

Cei peste 65 de participanti ai celor cinci mari universitati - rectorii, presedintii Senatului universitar, prorectorii, alti membri ai Consiliilor de administratie, reprezentanti ai organizatiilor studentesti si ale celor sindicale - au dezbatut temele aflate pe ordinea de zi, au formulat concluzii si propuneri de masuri concrete pentru recunoasterea si stimularea reala a performantei in universitatile romanesti si au facut schimb de bune practici in contextul special al activitatilor desfasurate in ultimele trei semestre si in perspectiva anului universitar 2021-2022.Participantii au salutat recenta initiativa a Ministerului Educatiei, propusa in repetate randuri de Consortiul Universitaria, cu privire la implementarea unui program de finantare a cercetarii in invatamantul superior in baza unor criterii transparente si obiective, care sa stimuleze universitatile performante si prezente in ierarhiile si clasamentele internationale recunoscute. Membrii Consortiului considera ca initiativa trebuie permanentizata si dublata de o finantare dintr-un program analog acestuia pentru sustinerea functionarii infrastructurii de cercetare existente si a resursei umane implicate, astfel incat universitatile sa-si poata propune si proiecte pe termen mediu si lung pentru dezvoltarea cercetarii universitare.Pe de alta parte, Consortiul Universitaria atrage atentia decidentilor asupra necesitatii imperioase de imbunatatire a sistemului de finantare prin calcularea costului real pe student si asigurarea unui sistem echilibrat de cuantificare a indicatorilor relativi si absoluti, luati in calcul la fundamentarea finantarii suplimentare. Aceste masuri sunt necesare in vederea sustinerii cresterii calitatii educatiei academice romanesti in stransa relatie cu bunele practici din spatiul academic international.Pentru intarirea cooperarii universitare, dar si pentru diversificarea ofertei academice, corelata cu dinamica pietei muncii, universitatile membre ale Consortiului au decis organizarea in comun a unor programe academice, inclusiv cu dubla diploma si/sau utilizarea sistemului de microcredite, precum si utilizarea impreuna a bazelor de practica pe care le acestea le detin.De asemenea, participantii la reuniune sustin reprezentarea corespunzatoare a Consortiului si a domeniilor universitatilor membre in toate structurile de conducere ale consiliilor consultative din intregul sistem educational romanesc, precum si cel de cercetare, dezvoltare si inovare (CDI), care sa asigure fluidizarea relatiilor dintre universitati, institutele nationale de CDI, institutele Academiei Romane, dar si cu reprezentantii mediului privat, care deruleaza activitati in domeniul CDI. In acest sens, participantii anunta demararea unui proiect de cercetare cu mediul de afaceri: "Consortiul Universitaria si Banca Comerciala Romana - Fundamente strategice pentru o Romanie sustenabila: mediu, societate, business".Cele cinci mari universitati membre ale Consortiului solicita revizuirea domeniilor prioritare in noul context national si european si corelarea acestora cu cerintele actuale si viitoare ale pietei muncii si, implicit, acordarea suplimentara a locurilor finantate de la buget pe aceste domenii.In perspectiva pregatirii procesului didactic pentru anul universitar 2021-2022, membrii Consortiului Universitaria reitereaza si vor promova importanta vaccinarii cadrelor didactice, a studentilor si personalului didactic-auxiliar si nedidactic din universitati, astfel incat sa poata decide revenirea in conditii cat mai sigure in amfiteatre, sali de seminar, camine, etc. In acelasi timp, cele cinci mari universitati atrag atentia asupra necesitatii adaptarii legislatiei privind modul de organizare a invatamantului superior la conditiile post-pandemie, valorificand experientele pozitive din perioada organizarii online a activitatilor didactice.Consortiul Universitaria este o structura unitara, cu o istorie si experienta comuna de peste zece ani, care intentioneaza sa-si consolideze in continuare pozitia pe piata nationala si internationala a invatamantului universitar. Consortiul isi exprima public disponibilitatea si deschiderea spre dialog si colaborare constructiva cu celelalte consortii universitare din mediul universitar romanesc, inclusiv prin organizarea unor intalniri anuale cu reprezentantii acestora, respectiv a implementarii unor proiecte comune, care sa contribuie la consolidarea si dezvoltarea universitatilor romanesti.Reuniunea Consortiului Universitaria a fost organizata de Academia de Studii Economice din Bucuresti, care a preluat conducerea rotativa a Consortiului de la Universitatea de Vest din Timisoara.