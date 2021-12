Intuiție educată și o echipă de management cu trei generații de Alumni ai Programului Executive MBA Româno-Canadian

În mindit.io credem cu tărie atât în puterea exemplului cât și în învățare, ca un proces continuu ce se întinde pe toată durata vieții. O companie este ca un organism. Suntem vii, învățăm, creștem în fiecare zi și nu renunțăm, chiar și atunci când acest organism crește mai repede decât putem noi sa creștem.

Astfel, este ușor de înțeles cum 3 generații de alumni ai EMBA Româno-Canadian din cadrul Bucharest Business School continuă să modeleze ecosistemul:

Irina Arsene - CEO și fondator Mindit Consulting și mindit.io a urmat cursurile EMBA Româno-Canadian atunci când avea puțin sub 30 de ani, un rol executiv și o dorință foarte mare de a învăța pentru a nu reinventa roata. Câțiva ani mai târziu și-a început călătoria antreprenorială, înființând în 2013 Mindit Consulting – prima companie de background screening din România – și ulterior mindit.io – companie care oferă servicii de IT outsourcing.

Lucia Stoicescu, făcând parte din a doua generație de alumni EMBA Româno-Canadian, a făcut tranziția de la un rol de COO la cel de co-CEO mindit.io ulterior participării la cursurile EMBA Româno-Canadian. O prezență inspirațională și foarte ușor de urmat, Lucia vede leadership-ul ca pe un mod de a inspira oamenii, așa că empatia reprezintă o mare parte din modul în care noi ne conectăm unii la ceilalți.

A treia generație de alumni este reprezentată de Anamaria Bumbar ce simte că a acceptat întotdeauna provocări pentru care nu a fost pregătită, de la a începe un EMBA până la a prelua mai apoi un rol de COO în mindit.io. Weekend-urile petrecute învățând în acești 2 ani, au accelerat maturizarea ei profesională și au întărit credința în propriile instincte.

Anamariei, Luciei și Irinei li s-au alăturat și Maria Ionescu, acum CFO mindit.io și Mona Hristachi - Program Manager&KAM mindit.io. "Ne ajută faptul ca am ajuns să vorbim același limbaj de business, nu doar aceleași limbaj de programare. Simțim că am dobândit împreună, deși la niște ani distanță, ceea ce nouă ne place să numim ”, a povestit Irina Arsene.

Urmarea cursurilor EMBA Româno-Canadian a ajutat la deprinderea unei gândiri de business structurate, completând formările pe care Anamaria, Lucia și Irina le aveau deja, cu cunoștințe de marketing, economie, resurse umane, financiar, strategie.

În mindit.io ne înconjurăm de oameni faini și continuăm să creștem împreună, învățând mult unii de la ceilalți. Dezvoltarea rapidă a business-ului de outsourcing a creat multe oportunități, dar și nevoia de a consolida echipa de management. Flexibilitatea și adaptarea rapidă la contexte și situații noi, caracteristici constant regăsite la colegi, facilitează orice proces de învățare și se potrivesc ca o mănușă cu tot ceea ce se creează în mindit.io.

Leadership-ul ce pornește dintr-o dorință reală de a construi este leadership-ul pe care îl vom regăsi întotdeauna în mindit.io. Lucia povestește des despre cum a-ți păsa este noua monedă folosită în business, iar lucrul acesta se regăsește în toate deciziile și direcțiile pe care le susține.

"Să faci business nu este despre bani sau despre echipa perfectă ci despre viziune și . Asta ne ține împreună în mindit.io, oportunitatea de a inova și sentimentul de reușită pe care îl ai după orice problemă rezolvată”, este încurajarea pe care Anamaria o oferă mereu tuturor celor cu care construiește în mindit.io. "Sunt foarte mândră de colegii mei care și-au început aventura antreprenorială în timpul celor 2 ani de EMBA, dar nu cred că aceasta este singurul rezultat. Uneori poți să te alături unui vis în care te regăsești și în care crezi, iar în timp - pe măsură ce îți construiești rolul, pe măsură ce înveți și te transformi - visul acela devine visul tău." Continuă Anamaria Bumbar.

În prezent, ca urmare a oricărui proces de învățare, rămânem cu vise, speranțe și planuri ce par o idee mai ușor de îndeplinit. “În ultimii ani am aflat că sunt un om care se bucură că va învăța toată viața. Am explorat în business, pasionată fiind de cultura organizațională. Am colindat lumea în lung și lat împreună cu familia și visez ca într-o bună zi să privesc Pământul de undeva din Spațiu. Cu cât cunoști mai mult, cu atât descoperi că ai și mai mult de văzut, de înțeles, de trăit.” - Irina Arsene

Bucharest Business School din cadrul Academiei de Studii Economice din București, împreună cu facultatea ESG, din cadrul universității UQAM din Montreal, Canada, organizează programul Executive MBA Româno-Canadian, cu dublă diplomă. Programul include 15 module și un proiect final, structurate în doi ani universitari (4 semestre) – modulele au loc în weekend-uri și sunt predate de profesori din România și Canada. Pentru a completa experiența globală unul dintre module se desfășoară la Montreal și de-a lungul programului există proiecte comune cu școli de business din Vietnam, India și Italia. Toate cursurile din program sunt în limba engleză iar costul total de 15000 Euro include taxa de studii și vizita de studii în Canada. Fiind unul dintre primele și cele mai prestigioase programe EMBA din România are o comunitate de peste 1000 de absolvenți care fac parte, la nivel internațional, din comunitatea ESG-UQAM. ESG organizează programe similare de Executive MBA cu universități partenere în alte 12 țări în afara României și are o rețea de peste 12500 absolvenți la nivel global și astfel absolvenții din România intră în una dintre cele mai mari comunități de business de la nivel mondial, prezentă pe 6 continente.

Astfel, programul EMBA Româno-Canadian te va ghida prin toate fațetele unui business și nu doar prin cele care îți plac sau care te interesează și te va pregăti atât pentru perioadele bune cât și pentru perioadele de criză. Întregul parcurs EMBA te va face să îți testezi limitele, să ieși din zona de confort, dedicându-te unui efort constant de învățare, de internalizare și de dezvoltare pe întreaga durată a programului. Toți cei care vor mai multe detalii despre programele EMBA al Bucharest Business School și locurile speciale existente sunt invitați să acceseze paginile programelor sau să transmită un email la office@canadian-mba.ro și Vasile Alecsandru Strat, decanul Bucharest Business School, împreună cu echipa școlii de afaceri le vor oferi tot sprijinul necesar.

