Invitatii Ziare.com Stefan Szedlacsek: Cercetarea ofera solutii de iesire din criza

Romania considera, pe nedrept, cercetarea un articol de lux, in timp ce tarile care investesc masiv si rational in educatie si cercetare culeg, in 10-15 ani, roadele bogate ale acestor investitii.

Datele statistice vorbesc de la sine: Romania se afla pe ultimul loc intre tarile UE in privinta fondurilor alocate cercetarii si dezvoltarii, acestea reprezentand doar 0,48% din PIB. Tarile cu cele mai mari cheltuieli pentru cercetare sunt Finlanda, Suedia si Danemarca cu 3,78%, 3,37% respectiv 3,09% din PIB.

Tarile ex-comuniste stau si ele mai bine ca noi: de exemplu, Croatia, Letonia si Slovenia aloca circa 0,7% din PIB. Pana si Bulgaria, considerate cea mai saraca tara din UE, aloca 0,57% din PIB, mai mult decat Romania.

Romania este pe ultimul loc si in privinta personalului din cercetare-dezvoltare, avand doar 0,3% din totalul fortei de munca in acest sector. Tarile est-europene Croatia, Bulgaria, Letonia, Polonia au in jur de 0,5% din forta de munca angajata in cercetare, conform unor date statistice aparute recent in presa.

Remarcabil, in Slovenia 1,5% din forta de munca lucreaza in cercetare-dezvoltare!.

Cand o tara se afla intr-o situatie de criza ar trebui sa-si investeasca prioritar putinii bani pe care-i are in trei directii: 1) in medicina si asistenta sociala 2) in educatie si 3) in cercetare.

Prin educatie se formeaza specialisti eficienti pe timp de criza si post-criza, iar cercetarea ofera solutiile de iesire din criza, solutiile pentru reorientarea economiei.

Evident, insa, atat educatia cat si cercetarea necesita timp, sunt necesari cel putin 10 ani de la investitiile consistente in educatie si cercetare pana sa apara primele efecte pozitive.

Este relevant in acest sens faptul ca cele mai prospere firme de medicamente din zilele noastre sunt acele firme care au investit masiv in cercetare acum 10-15 ani.

Iar daca tarile care investesc in educatie si cercetare peste 10-15 ani vor culege roadele acestor investitii, lipsa de interes actual al guvernantilor nostri pentru aceste domenii isi va arata efectele negative tot peste 10-15 ani (dupa parerea mea, situatia precara a economiei romanesti din prezent este in buna parte rezultatul subfinantarii cercetarii si distributiei incorecte a fondurilor de cercetare din anii 2000).

In Romania constatam in schimb ca sunt diminuate fondurile deja contracate la proiectele in derulare la jumatate. Asa ceva, dupa cunostintele mele, nu s-a intamplat nicaieri: un proiect de cercetare contractat, semnat, parafat pe o suma de bani, asa va trebui sa ramana. Doar la noi este posibil ca regulile sa se schimbe in timpul jocului.

Din pacate statul si-a pierdut credibilitatea prin astfel de masuri in fata cercetatorilor. Este practic imposibil sa duci la bun sfarsit in conditii normale un proiect de cercetare daca nu stii de cati bani dispui pentru realizarea obiectivelor de cercetare a proiectului respectiv.

Daca vrem sa avem cercetare performanta va trebui ca Guvernul sa-si revizuiasca fundamental politica pentru cercetare.

In primul rand sa existe certitudinea ca sumele contractate nu se vor mai diminua. Daca nu sunt bani suficienti, mai bine sa se finanteze mai putine proiecte, dar acestea sa beneficieze de o finantare adecvata, atat ca suma totala cat si din punctul de vedere a certitudinii acestor sume.

A doua masura de urgenta ar trebui sa fie revenirea la utilizarea evaluatorilor straini in evaluarea proiectelor de cercetare.

Suntem o tara modesta in privinta diversitatii si excelentei in diferite ramuri ale cercetarii. Nu avem cum sa acoperim cu evaluatori de inalta competenta toate domeniile de cercetare in care se depun aplicatii pentru finantare. Contra-argumentul ca folosirea evaluatorilor straini este mult prea costisitoare este falsa. Evaluatorii straini sunt platiti la fel ca si evaluatorii romani, iar cheltuielile suplimentare prin deplasarea la Bucuresti a unui grup restrans de evaluatori straini pentru decizia finala, este acoperit cu mult de beneficiul obtinut prin a avea o evaluare corecta, obiectiva a aplicatiilor.

Cu alte cuvinte, statul ar trebui sa se gandeasca astfel: prefer sa cheltuiesc 1 milion de euro in plus pentru o evaluare internationala competenta, obiectiva si sa stiu ca astfel 100 milioane de euro vor merge la cele mai bune pe proiecte - decat sa economisesc cei 1 milion de euro realizand evaluare interna - evident inferioara calitativ din cauza competentei per ansamblu mai scazute - si sa risipesc in acest fel jumatate sau poate si mai mult din cei 100 milioane de euro pe proiecte finantate pe nedrept.

A treia masura ar fi revenirea la masurile de stimulare a revenirii in tara a cercetatorilor romani valorosi. Evident, primele doua masuri ar contribui din plin la incurajarea revenirii lor.

