Meritocratia - cadoul pe care ar trebui sa ni-l facem de Centenar

Expresia "Ai carte, ai parte" este atat de veche incat, de-a lungul timpului, a suferit unele transformari ale semnificatiei. Daca initial se referea la cei care aveau pamant, respectiv la cetatenii care erau inregistrati cu proprietatile lor in Cartea Funciara, ulterior a devenit esenta a ceea ce trebuia sa reprezinte beneficiile unei educatii serioase, adica recunoasterea profesionala si sociala.

[Pe aceasta tema recomand articolul publicat de Ovidiu Cornea in Adevarul de Cluj, 23 februarie 2016]

De cata carte mai ai nevoie astazi?

Ce s-a ales insa azi de aceasta expresie? In primul rand, frecventa utilizarii in discursul public a acestei "axiome sociale" a scazut semnificativ si a fost inlocuita de alte vorbe celebre, de tipul "scoala scoate tampiti". In al doilea rand, exemplele de neperformanta educationala, dar de "succes" social, profesional, politic etc., promovate cam pe toate canalele mass-media, au indus ideea potrivit careia se poate cuceri varful oricarei piramide, mergand pe scurtatura. Incet, incet, calea educatiei a ajuns sa fie perceputa ca una lunga, grea si care nu garanteaza succesul. Prin urmare, este nevoie de o abordare mai "flexibila" sau pur si simplu smechera, care sa-ti permita sa obtii ceea ce vrei. Mijloacele nu conteaza, ca parca asa ar fi zis Machiavelli.

Cel mai daunator este atunci cand aceste noi "adevaruri sociale" sunt validate de institutiile statului. Numirile pe diferite functii publice, administrative sau politice, care fac deliciul jurnalistilor si al telespectatorilor, prin avalansa de breaking news si fake news, din ce in ce mai des, releva faptul ca, DA, acest "adevar" - potrivit caruia scoala nu mai este relevanta - este confirmat de la cel mai inalt nivel.

Comentariile incep imediat: "A fost sofer si a ajuns ministru!", "A facut facultatea la 36 de ani!", "A terminat la universitatea aia despre care se spunea ca nu este acreditata si iata ca pana la urma i-a mers!", "A avut nota 2,75 la titularizare, dar a ajuns sef peste toti!", "Nu se pricepe, dar invata el pe post, pana termina mandatul, ca nu-i chiar asa de prost". Si dupa atatea exemple "relevante", cand apare o harvardista, vorbitoare de limba romana, dar si de engleza, de parca ar fi facut gradinita vizavi de Casa Alba, devine subiect de glume sau de dileme: "Oare ce o cauta asta pe aici?".

Meritocratia si buna guvernare

NU, textul de mai sus nu este plagiat din Caragiale. Nu descrie o situatie de la sfarsitul secolului al XIX-lea. Este scris cu ocazia zilei de 1 decembrie 2018, la multi ani distanta de vremurile lui Nenea Iancu dar si de momentul in care, in lumea civilizata, a inceput sa prinda contur si, ulterior, sa fie conceptualizat, cam peste tot in lume, termenul de buna guvernare. Din anii '90 si pana astazi, literatura de specialitate, care este cunoscuta si in universitatile romanesti, abunda in teme legate de modul in care poti guverna eficient o tara. Meritocratia, alaturi de domnia legii, participarea publica, transparenta procesului decizional, responsabilitatea, predictibilitatea, reprezinta fundatia oricarei evolutii sociale si economice. Fara aceasta fundatie, nu vom fi in stare sa identificam o directie pentru tara. Fara o directie, mergem nicaieri.

Iata de ce, poate ca azi, la 100 de ani de la Marea Unire, si pentru ca nu am fost in stare sa o facem pana acum, ar trebui sa convenim macar asupra unui singur lucru: ca de aici inainte ne vom baza pe cei care cu adevarat pot sa conduca Romania pe o magistrala euro-atlantica si nu pe un drum de provincie, carpit pe ici, pe colo, prin partile esentiale. Dar pentru asta avem nevoie de profesionisti, oameni selectati pe principii meritocratice, care sa fie capabili sa tina directia acestei tari pentru urmatorii 100 de ani.

NU exista o alta cale, NU exista scurtaturi.

La multi ani, Romania!

Remus Pricopie este profesor universitar, specializat in comunicare publica, participare publica, educatie, politici publice si dezvoltare durabila. A studiat si efectuat stagii de specializare in noua universitati din cinci tari. A fost ministrul Educatiei si Cercetarii in perioada 2012-2014. In prezent este si presedintele Bordului Comisiei Fulbright US - Romania, vice-presedinte al Asociatiei Internationale a Universitatilor - IAU, presedinte al Forumului Academic Permanent Uniunea Europeana - America Latina si membru al World Academy of Art and Science (WAAS).

