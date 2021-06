Momentul potrivit pentru un MBA este atunci cand decizi sa te implici temeinic! Bucharest Business School

De ce un MBA? Conform Adelei Jansen, Alumna in primele serii INDE, profesor asociat si membru in Boardul BBS, pentru ca un astfel de program iti creeaza cadrul de la care sa pornesti acumularea structurata a cunostintelor de management, formarea unor abilitati si competente, mai ales la inceput de cariera, cum a fost in cazul ei. Iti ofera un mindset datorita deschiderii catre experiente noi, altele decat in viata de zi cu zi, cat si un networking cu oameni animati de aceeasi dorinta de progres, cu care poti sa iti validezi ideile si sa-ti conturezi aspiratiile. Un MBA iti ofera un imbold catre trasee ascendente, catre responsabilitati mai multe sau mai complexe, ori catre antreprenoriat, sau linii de business noi daca esti deja antreprenor. MBA reprezinta o formare complexa in domenii complementare, o viziune ampla asupra vietii unei companii, pe care o descoperi intr-o imbinare fericita a teoriei cu practica, pe care rareori ai sansa sa le cunosti indeaproape pana la momentul deciziei de a parcurge etapele unui astfel de program. MBA reprezinta o investitie cu beneficii nebanuite, care solicita si eforturi sustinute de timp, daca perioada este fructificata prin ambitie si daruire. Momentul potrivit este atunci cand decizi sa te implici temeinic, cand simti ca vrei cu adevarat sa te dezvolti rapid profesional, ideal cand ai deja cativa ani de experienta si intelegi functionarea unei companii si a industriei in care activezi, pentru a putea extrage maxim de cunostinte utile.Conform Irinei Arsene, absolvent al EMBA Romano-Canadian, fondator si CEO al Mindit.io si Mindit Consulting, un program de MBA nu iti ofera atat expertiza tehnica, pe care o poti invata si singur din carti, cat creeaza un cadru, o structura, chiar un mindset si iti ofera niste instrumente prin care sa te uiti la business. Este minunat sa stii ce intrebari sa iti pui despre business-ul pe care il cresti. Un MBA iti ofera si acces la un network valoros cu care ulterior iti poti valida idei de afaceri sau pe care il poti consulta. Importanta unui network cu valori similare e cruciala pentru orice antreprenor si cand am inceput business-ul de background screening am validat ideea cu cativa dintre cei care mi-au fost colegi la MBA.Daca tu consideri ca este momentul potrivit, in acest an, Bucharest Business School impreuna cu Fundatia Autonom colaboreaza in sprijinirea educatiei de top si isi unesc fortele pentru a oferi managerilor si antreprenorilor care se inscriu la programul de Executive MBA Romano-Canadian pana pe 25 iunie oportunitatea de a castiga unul dintre cele 12 locuri speciale: 2 burse de 50% din taxa de studiu, respectiv 10 burse de 15% din taxa de studiu. Pentru detalii despre concursul pentru acordarea burselor si inscrieri te asteptam la - http://canadian-mba.ro/scholarships/ Toti cei care vor mai multe detalii despre programele MBA/EMBA ale Bucharest Business School si locurile speciale sunt invitati de catre Vasile Alecsandru Strat, decanul Bucharest Business School, si de catre colegii din echipa BBS sa acceseze paginile programelor sau sa transmita un email la office@bbs.ase.ro.